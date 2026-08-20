Quảng Trị: Xác minh vụ một nữ sinh bị hành hung lan truyền trên mạng xã hội

Chiều 20/8, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh trên địa bàn bị hành hung, đang lan truyền trên mạng xã hội; đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại và hạn chế việc phát tán hình ảnh, video liên quan.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội facebook có lan truyền video clip một nhóm nữ sinh có hành vi đánh một bạn nữ.

Theo video, một nhóm nữ sinh đã tát, túm tóc và có những lời nói thiếu văn hóa đối với một nữ sinh khác.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hiếu Giang đã khẩn trương vào cuộc tìm hiểu.

Qua xác minh, người bị hành hung là cháu T.K.N (sinh năm 2014), trú tại thôn Phổ Lại, xã Hiếu Giang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng giữa tháng 7/2026, do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm các nữ sinh gồm: H.T.T.L (sinh năm 2011), H.T.T.C (sinh năm 2014) cùng trú thôn Kim Đâu; N.T.T.H (sinh năm 2011), trú thôn Cam Thanh; H.A (sinh năm 2012), chưa xác định được địa chỉ đã hẹn cháu T.K.N đến nhà cháu L. để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm nữ sinh trên đã dùng tay, chân đánh nhiều lần vào người cháu N. Đến ngày 20/8, sau khi biết sự việc, gia đình cháu N. đã đăng tải video lên mạng xã hội facebook để phản ánh.

Vụ việc đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Công an xã Hiếu Giang đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phối hợp liên ngành phát hiện sớm, xử lý kịp thời bạo lực học đường Bộ Giáo dục phối hợp Bộ Công an xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực học đường, nâng cao an toàn trường học và phát hiện sớm vi phạm.