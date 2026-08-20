Thanh Hóa triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng

Ngày 20/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hóa Quỳ đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời làm rõ đường dây thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng nhằm che giấu, trung chuyển dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”, đăng tải và chạy quảng cáo bán thép xây dựng với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng.

Để tạo dựng lòng tin, các đối tượng tự nhận là nhân viên của các công ty sản xuất, kinh doanh sắt, thép, cung cấp số điện thoại hotline, kết bạn và trao đổi với khách hàng qua Zalo. Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm được các đối tượng lấy từ trên mạng rồi sử dụng để giới thiệu, giao dịch với khách hàng.

Khi có người đặt mua, chúng làm giả hóa đơn, yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 2001), trú tại xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Lâm móc nối với Thái Văn Hoài (sinh năm 1992), Phạm Ngọc Tú (sinh năm 2006), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An và Trần Như Luật (sinh năm 1997), trú tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An để thu gom, mua bán các tài khoản ngân hàng mang tên người khác, sử dụng làm tài khoản trung gian chuyển dòng tiền. Đáng chú ý, các đối tượng trong nhóm đều từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan và mới trở về Việt Nam chưa lâu.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động lực lượng, chia thành 4 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương tổ chức truy bắt Nguyễn Tiến Lâm tại một chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa/TTXVN phát)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng và hành vi liên quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử; không cung cấp mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác. Khi phát hiện hội, nhóm hoặc tài khoản có dấu hiệu thu mua, môi giới tài khoản ngân hàng hoặc hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định./.

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