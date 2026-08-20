Xét xử vụ kiện công ích đòi hơn 12 tỷ đồng tiền nợ thuế tại Hà Nội

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án dân sự công ích yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Vụ kiện do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội là nguyên đơn khởi kiện Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam nợ hơn 12 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tới 14 điểm cầu tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội và các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn để các kiểm sát viên, thẩm phán tham khảo, rút kinh nghiệm ra toàn ngành đối với những vụ án tương tự.

Đây là phiên tòa xét xử vụ kiện công ích thực hiện theo chương trình thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam (ở xã Thạch Thất, Hà Nội) nợ thuế hơn 12 tỷ đồng, có biểu hiện chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Ngày 13/7/2026, Viện Kiểm sát khu vực 10 đã ban hành Quyết định yêu cầu chấm dứt vi phạm, yêu cầu Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam chấm dứt hành vi vi phạm nợ thuế, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty xác nhận không thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong thời hạn Viện Kiểm sát khu vực 10 yêu cầu.

Sau đó, Viện Kiểm sát đã khởi kiện, đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử, buộc Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam thực hiện nộp số tiền nợ thuế là hơn 12 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam xác nhận đang chậm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế như nội dung khởi kiện của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội buộc Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam nộp số tiền nợ thuế tính đến ngày 31/7/ 2026 là hơn 12 tỷ đồng.

​Tuy nhiên, đại diện công ty trình bày, quá trình hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19; do cơ quan thuế thực hiện cảnh báo rủi ro nên việc thu hồi nợ với các đối tác của công ty lại càng khó. Vì vậy, công ty gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để nộp số tiền thuế chậm nộp cho ngân sách nhà nước. Hiện, doanh nghiệp vẫn đang liên tục đôn đốc các đối tác hoàn thành công nợ để có thể nộp nốt số tiền thuế chậm nộp.

Đại diện công ty bày tỏ mong muốn cơ quan thuế khoanh nợ, giảm tiền phạt và cho nộp dần số tiền thuế. Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam khẳng định sẽ chấp hành và nộp đầy đủ số tiền đang chậm vào ngân sách nhà nước kịp thời và đầy đủ.

Sau khi xem xét vụ án, Tòa đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội và tuyên Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Art Design Việt Nam phải thực hiện ngay nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải thu khác là hơn 12 tỷ đồng.

Trong vụ án này, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, đồng thời cũng tham gia với vai trò là người khởi kiện.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thủy Tiên (đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa) cho biết: Trong vụ án này, Viện Kiểm sát đã khởi kiện để bảo vệ lợi ích công bị xâm phạm, cụ thể ở đây là thuế, là nguồn thu của Ngân sách nhà nước. Theo quy định tại Nghị quyết 205 ngày 24/6/2025 của Quốc hội, Viện Kiểm sát giữ vai trò là đại diện người khởi kiện để khởi kiện vụ án dân sự công ích ra tòa để bảo vệ quyền lợi công, lợi ích công của Nhà nước và người dân.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội là đơn vị thứ 2 của thành phố Hà Nội tiến hành khởi kiện ra Tòa vụ việc công ích. Với kết quả đạt được ban đầu, đơn vị dự định sẽ tiếp tục triển khai hoạt động này hướng tới các lĩnh vực công ích khác, đặc biệt là trong bảo vệ môi trường và người yếu thế trong xã hội.

Ông Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội đánh giá, trên địa bàn khu vực 10 có đặc thù là doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn và đa dạng các ngành nghề, từ đó phát sinh ra những vấn đề nổi cộm, diễn biến phức tạp trên địa bàn như xả thải ô nhiễm môi trường, xâm phạm đến lợi ích công như chiếm dụng đất công, hay hàng giả, hàng kém chất lượng...

Thời gian tới, Viện sẽ tập trung giải quyết những vấn đề về đất đai, môi trường sinh thái, khoáng sản, văn hóa... nhằm bảo vệ lợi ích của người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm yếu thế, bảo vệ chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

“Chúng tôi đặt mục tiêu làm sao tạo ra sự công bằng trong xã hội và sự bình đẳng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ việc thực hiện tốt Nghị quyết 205 của Quốc hội sẽ đem lại niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Là một trong 6 đơn vị được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giao thí điểm thực hiện khởi kiện vụ án dân sự công ích, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10-Thành phố Hà Nội cùng với các Viện Kiểm sát khu vực tập trung cao độ trong công tác chuyên môn và chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan trong quá trình triển khai công tác này, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước và cộng đồng./.

Cưỡng chế 3 doanh nghiệp vì nợ thuế hàng chục tỷ đồng Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu các doanh nghiệp nợ thuế nghiêm túc chấp hành quyết định cưỡng chế; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.