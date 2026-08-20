Phấn đấu đến năm 2030 có 2 cơ sở đại học lọt nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á

Hôm nay, 20/8, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1612/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô, trong đó phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất hai cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Theo quyết định, mục tiêu đến năm 2030, phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục dẫn dắt với định hướng xếp hạng theo cơ sở, xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm trong đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Danh sách 12 cơ sở giáo dục này cụ thể như sau:

Phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 6 cơ sở có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ đạt ít nhất 45%; thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ tiến sỹ trở lên đang làm việc ở nước ngoài, tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu ít nhất 1 học kỳ tại các cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ sinh viên quốc tế đạt ít nhất 2% trong tổng số sinh viên.

Tỷ lệ người học theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) đạt ít nhất 40%, trong đó hàng năm có ít nhất 2.500 người học theo các chương trình kỹ sư, thạc sỹ tài năng và 300 nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Số lượng công bố quốc tế có uy tín tăng bình quân ít nhất 15%/năm và nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng bình quân ít nhất 10%/năm. Số lượng đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng bình quân ít nhất 16%/năm; hỗ trợ ươm tạo, hình thành và phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở giáo dục đại học; hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học liên kết với mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo của Thủ đô, các địa phương và toàn quốc.

Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: hust.edu.vn)

Đề án cũng đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất 30% tổng số chương trình đào tạo thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

100% cơ sở giáo dục đại học triển khai hệ thống quản trị đại học số có tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý tuyển sinh, đào tạo, tài chính, nhân sự, nghiên cứu khoa học và thư viện; 100% cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học theo quy định.

Đến năm 2035, có ít nhất 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đề án cũng nêu rõ đến 2035 sẽ rà soát, củng cố và có thể mở rộng nhóm các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt theo định hướng xếp hạng cơ sở; xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm đào tạo tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo; trong đó có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 100 châu Á theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ đạt ít nhất 60%; thu hút được lũy kế tối thiểu 1.000 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ tiến sỹ trở lên, đang làm việc ở nước ngoài tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu ít nhất 1 học kỳ tại các cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ sinh viên quốc tế đạt ít nhất 3% tổng số sinh viên.

Giờ học của sinh viên Trường Đại học VinUni. (Ảnh: Vietnam+)

Các trường đại học củng cố và mở rộng các chương trình đào tạo tài năng; quy mô đào tạo đạt ít nhất 3.000 người học theo học các chương trình kỹ sư, thạc sỹ tài năng và 500 nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ ưu tiên và các ngành, lĩnh vực trọng điểm khác phục vụ phát triển Thủ đô và đất nước.

Số lượng công bố quốc tế tăng bình quân tối thiểu 18%/năm. Số đăng ký sáng chế tăng bình quân tối thiểu 18%/năm, số văn bằng bảo hộ sáng chế tăng tối thiểu 18%/năm. Nguồn thu từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chiếm ít nhất 15% tổng nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học.

Tầm nhìn đến năm 2045, đề án đặt mục tiêu ít nhất 50% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới. Nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng khoa học, công nghệ được đào tạo từ các cơ sở giáo dục đại học trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế tri thức, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có uy tín quốc tế.

Để đạt các mục tiêu trên, đề án chỉ rõ nhiều giải pháp như khai thác cơ chế đặc thù của Thủ đô; phát triển các ngành, chương trình đào tạo trọng điểm, tài năng; phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia trình độ cao; hiện đại hóa hạ tầng, không gian phát triển, quản trị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học; phát triển nhóm cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt.

Đề án là một trong những giải pháp cụ thể của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục đại học, trong đó có mục tiêu về nâng tầm xếp hạng đại học Việt Nam./.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Hành trình 120 năm đào tạo tinh hoa Được thành lập năm 1906 với tên gọi Đại học Đông Dương, trong suốt hành trình 120 năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn là nơi đào tạo tinh hoa, giữ vững vị trí dẫn đầu hệ thống giáo dục đại học.