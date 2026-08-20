Ninh Bình: Khẩn trương dập tắt vụ cháy tại Nhà thờ Áng Sơn

Tối 20/8, tại khu chính Nhà thờ Áng Sơn, phố Đại Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng để dập lửa.

Theo đại diện Công an phường Tây Hoa Lư, vụ cháy xảy ra khoảng 19 giờ 15 ngày 20/8. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hoa Lư đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ để cứu hỏa trong những phút đầu đám cháy bùng phát. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình cũng khẩn trương có mặt, huy động 3 xe chuyên dụng, 2 máy bơm cơ động cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hỏa.

Mặc dù các lực lượng sớm tiếp cận hiện trường, nhưng do ngọn lửa bùng phát quá lớn nên phải mất hơn 1 giờ sau đám cháy mới được khống chế.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, đám cháy đã thiêu trụi toàn bộ phần mái nhà thờ cùng nhiều vật dụng bên trong, gây hư hỏng công trình. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

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