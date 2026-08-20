Hành trình tìm về nghĩa tình đồng đội: Đã quy tập 393 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sau gần 60 năm, những người con ưu tú của Tổ quốc hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đang dần được tìm thấy dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng. Tính đến hết ngày 20/8/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập tổng cộng 393 bộ hài cốt liệt sĩ, một con số đầy xúc động, mở ra hy vọng cho hàng trăm gia đình sau nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ tin người thân.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm

Ngày 20/8, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai quyết liệt tại vị trí thứ 2 thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất và liên tục mở rộng phạm vi tìm kiếm . Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính đến hết ngày 20/8/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập tổng cộng 393 bộ hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả trong ngày ghi nhận thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ và 07 bộ di vật được tìm thấy tại Khu B . Đây là những bằng chứng vật chất quý giá, góp phần quan trọng vào công tác xác minh danh tính các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Những con số biết nói

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/8/2026, các lực lượng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận:

· 393 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập, trong đó có 218 bộ kèm theo di vật.

· Phân loại chi tiết: 360 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt được tìm thấy tại 08 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

So với thống kê trước đó, số lượng hài cốt được tìm thấy đã tăng đáng kể , cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của công tác tìm kiếm.

Dấu ấn lịch sử từ nghĩa địa Đô Thành

Công viên Lê Thị Riêng ngày nay vốn là một phần của Nghĩa địa Chí Hòa, còn gọi là nghĩa trang Đô Thành - một trong những nghĩa trang lớn nhất của Sài Gòn trước năm 1975 . Theo các nhà nghiên cứu, khu vực này được cho là có các hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Các lực lượng phân loại chi tiết các bộ hài cốt riêng lẻ và bộ hài cốt được tìm thấy tại 08 vị trí mộ tập thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từng nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động khoa học mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc .

Hy vọng được tiếp nối

Việc tìm thấy hàng trăm bộ hài cốt và di vật đã thắp lên niềm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ. Những cựu chiến binh và người dân địa phương đều bày tỏ sự xúc động trước kết quả của công tác tìm kiếm và mong mỏi các liệt sĩ sớm được trở về với gia đình, đồng đội .

Các lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm một cách khoa học, thận trọng và chính xác tại các khu vực còn lại. Bên cạnh đó, công tác thu thập, bảo quản di vật và hoàn thiện hồ sơ sẽ được tiến hành song song, tạo cơ sở vững chắc cho việc xác định danh tính và thực hiện chính sách đối với thân nhân các liệt sĩ trong tương lai .

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với quá khứ, mà còn là hành trình chữa lành những vết thương chiến tranh, khép lại những khoảng trống mất mát đã kéo dài gần 60 năm./.