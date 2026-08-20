Ninh Bình: Hai người tử vong do sét đánh trên đường đi làm về

Tối 20/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong.

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, tại xã Rạng Đông xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, sấm sét. Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Nh. (sinh năm 1981) và chị Vũ Thị Th. (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Hải Hưng, đang trên đường đi làm về qua khu vực đường đê bao biển thì bị sét đánh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Rạng Đông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa bão, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn khi xuất hiện giông lốc, sấm sét.

Người dân tuyệt đối không đứng dưới cây to, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc những nơi tiềm ẩn nguy hiểm khi có dông sét, nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc./.

Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 người tử vong Ngày 14/5, cặp vợ chồng ở xã Ba Vinh khi đi làm rẫy keo ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Ba Động và Ba Vinh thì bị sét đánh khiến chị P.T.A, 43 tuổi, ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh tử vong.