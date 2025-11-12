Đồng Tháp: Con đường gần 270 tỷ đồng hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Đường tỉnh ĐT.852B (hay còn gọi là đường Vành đai Tây Bắc), đoạn từ nút giao với Quốc lộ 80 đến cầu Sa Đéc 2, thuộc địa bàn xã Tân Dương và phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hố to, đọng nước khiến người và phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại đường ĐT.852B ngay lúc triều cường lên, nước ngập đoạn đường giao với Quốc lộ 80, có điểm mực nước cao gần 0,5m. Xe container, xe tải với trọng tải lớn thường xuyên qua lại, tạo thành những con sóng. Người đi xe môtô mò mẫm đi qua đoạn đường ngập nước, có khi xe bị chết máy nên cả người và xe "chôn chân" giữa đường. Người dân ở gần đó phải ra hỗ trợ, kéo xe lên.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, cư dân phường Sa Đéc, cho biết đoạn đường ĐT.852B nơi giao với Quốc lộ 80 đang hư hỏng nặng. Vì ngập nước, khó quan sát, khi đi qua đã hai lần bánh xe rơi xuống hố khiến chị té ngã. Chị Tuyết Trinh mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà ở ngay khu vực đường ĐT.852B bị xuống cấp, ông Lê Hoàng Nam ngụ xã Tân Dương thường xuyên chứng kiến người đi xe mô tô té ngã. Ông Nam cho biết do ảnh hưởng triều cường, nước lên ngập đường, cộng với xe trọng tải lớn lưu thông nhiều nên đường xuất hiện "ổ gà," "ổ voi" khá sâu. Xe ôtô, môtô qua lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Đi trên đường ĐT.852B, hướng từ nút giao với Quốc lộ 80 về cầu Sa Đéc 2, mặt đường chi chít hố to, hố nhỏ, nhất là khu vực các dốc cầu. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải né để bánh xe không bị lọt xuống hố. Bà con ở địa phương đặt biển cảnh báo, vật cảnh báo để người đi đường chú ý, hạn chế tai nạn.

Ông Hồ Chí Nghiệp ở xã Tân Dương cho hay, lưu lượng xe container, xe tải chạy qua đường ĐT.852B khá đông vì là tuyến đường kết nối Quốc lộ 80 với Khu công nghiệp Sa Đéc. Có nhiều điểm, mặt đường hư hỏng, xuất hiện hố to lại thêm ngập nước nên một số xe ô tô, mô tô chạy qua bị chết máy, vất vả nhất là các chị em phụ nữ. Ông cùng người dân địa phương thường xuyên giúp đỡ người đi đường để qua khu vực hư hỏng một cách an toàn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, cho biết ông rất chia sẻ với khó khăn, bất tiện mà người dân gặp phải khi lưu thông qua đường ĐT.852B. Sau khi nước rút, đơn vị chức năng cho xe ban gạt mặt đường ĐT.852B để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vị trí bị ngập do triều cường.

Đường ĐT.852B, đoạn giao với Quốc lộ 80 bị ngập nước, hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Sở Xây dựng chỉ đạo sửa chữa, dặm vá tạm thời đường ĐT.852B để phục vụ Lễ hội hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025. Còn việc sửa chữa lớn thì đang triển khai đấu thầu. Sở Xây dựng cũng đang xin bố trí nguồn vốn để năm 2026, xây dựng hệ thống thoát nước cho đường ĐT.852B. Vì hiện nay, có những vị trí không thể thoát nước khi mưa.

Đường ĐT.852B đoạn từ nút giao với Quốc lộ 80 đến cầu Sa Đéc 2 dài trên 4,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 269 tỷ đồng, hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2021; với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 9m; có 9 cống và 4 cầu bắc qua các kênh, rạch.

Đoạn đường này giúp kết nối tuyến đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc 2 với Quốc lộ 80, kết hợp hệ thống giao thông hiện hữu thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, giảm tải lưu lượng xe lưu thông qua trung tâm phường Sa Đéc (trước là thành phố Sa Đéc), tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị Sa Đéc, phát triển ngành hàng hoa kiểng và du lịch, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội của Sa Đéc nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung./.

