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Iran cảnh báo Saudi Arabia rất khó để kiềm chế lực lượng Houthi

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/8 cảnh báo Saudi Arabia sẽ không thể kiềm chế phong trào Houthi tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh giữa Riyadh và lực lượng này gia tăng.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran cảnh báo Saudi Arabia rất khó để kiềm chế lực lượng Houthi

Ukraine ghi nhận thiệt hại do tấn công bằng tên lửa và UAV

Số ca tử vong liên quan nắng nóng tăng cao tại Đức và Tây Ban Nha

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Iran cảnh báo Saudi Arabia khó kiểm soát Houthi #Gia tăng giao tranh Yemen #Tác động của chiến sự đến khu vực Trung Đông #Tình hình Ukraine và thiệt hại do tấn công #Ảnh hưởng nắng nóng đến các quốc gia châu Âu

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