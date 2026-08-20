Quan chức Israel và Syria có cuộc điện đàm hiếm hoi giữa căng thẳng khu vực

Kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel ngày 19/8 đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (Mossad) Roman Gofman đã điện đàm với người đứng đầu ngành ngoại giao của chính quyền tiếp Syria Asaad Hassan al-Shibani hồi tuần trước về sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai quan chức kể từ khi ông Gofman đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Mossad hồi tháng Sáu vừa qua.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Syria đang trở thành điểm va chạm lợi ích ngày càng rõ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong một video do đảng Likud cầm quyền của Israel đăng trên mạng xã hội X, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân sự tại Syria, cho rằng động thái này đe dọa an ninh Israel.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 20/8 bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, đồng thời cho rằng Tổng thống Tayyip Erdogan đang đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria.”

Ông Katz khẳng định Israel sẽ không cho phép các hoạt động đe dọa an ninh nước này.

Những thông điệp trên được đưa ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel lên tiếng xác nhận quân đội nước này đã thực hiện cuộc không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, vào ngày 18/8.

Trong thông báo của văn phòng trên, Israel cho biết cuộc không kích được tiến hành do Damascus chuẩn bị cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại căn cứ Abu al-Duhur, qua đó vi phạm thỏa thuận “duy trì hiện trạng trong các vấn đề an ninh” giữa Israel và Syria. Cả Damascus và Ankara đều phủ nhận cáo buộc này./.

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về động thái tại Syria Israel khẳng định quyết liệt phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, đồng thời xác nhận đã trực tiếp gửi cảnh báo sau khi tiến hành vụ không kích vào căn cứ tại Idlib.