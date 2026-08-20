Tuyển Việt Nam đặt chân đến Thái Lan, sẵn sàng chinh phục 'pháo đài' Rajamangala

Do vừa trải qua trận bán kết lượt về với Malaysia vào tối 19/8 và tiếp tục phải di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày hôm sau, Ban huấn luyện ưu tiên việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ.

Chiều 20/8, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội chủ nhà.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rời Hà Nội lúc 12h45 và sau gần 2 giờ bay, đội đáp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi trong chiều cùng ngày.

Sau khi giành quyền vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Malaysia, tinh thần của toàn đội tương đối thoải mái và vui vẻ.

Do vừa trải qua trận bán kết lượt về vào tối 19/8 và tiếp tục phải di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày hôm sau, Ban huấn luyện ưu tiên việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ.

Sau khi ổn định nơi lưu trú, các thành viên đội tuyển được nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng.

Theo kế hoạch, chiều mai 21/8, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Rajamangala. Đây là buổi tập chính thức duy nhất của đội trước trận chung kết lượt đi với đội chủ nhà Thái Lan vào 20 giờ tối 22/8.

Đây được dự báo là trận đấu nhiều khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi phải thi đấu trước sức ép của các khán giả đội chủ nhà, đặc biệt khi Thái Lan đang khao khát đòi lại “món nợ” để thua ở chung kết ASEAN Cup cách đây hai năm.

Dù vậy, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam đang lên cao sau những màn trình diễn ấn tượng ở ASEAN Cup 2026. “Những Chiến binh Sao Vàng” đang là đội có hàng tấn công ấn tượng nhất của giải đấu với tổng cộng 17 bàn thắng, nhiều hơn 3 so với đối thủ xếp sau là Thái Lan.

Góp công lớn trong thành tích này là phong độ ghi bàn ấn tượng của cặp “song sát” Xuân Son và Đình Bắc. Cả hai đang cạnh tranh lành mạnh cho danh hiệu vua phá lưới giải đấu, với mỗi người đều đang có cho riêng mình 5 pha lập công.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra vào tối 22/8 trên sân vận động Rajamangala. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là giành một kết quả có lợi ở trận lượt đi để tạo lợi thế trước màn tái đấu trên sân nhà Mỹ Đình./.

Xuân Son và đồng đội hạ cánh sân bay Suvarnabhumi, tuyển Việt Nam sẵn sàng đương đầu Thái Lan Chiều 20/8, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Thái Lan, sẵn sàng cho quá trình chuẩn bị trước trận chung kết lượt đi Giải Vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026.