Israel: Sân bay quốc tế Ben Gurion tê liệt do nhân viên ngừng việc đột xuất

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion ngày 20/8 rơi vào tình trạng đình trệ sau khi nhân viên đồng loạt ngừng xử lý tại các quầy làm thủ tục, giữa mùa cao điểm đi lại với khoảng 100.000 hành khách và 600 chuyến bay dự kiến hoạt động.

Cơ quan Quản lý sân bay Israel (IAA) cho biết hoạt động bị gián đoạn gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc phục vụ hành khách.

Đại diện sân bay cảnh báo nếu tình hình không thay đổi, Ben Gurion có thể phải đóng cửa từ 14h00 cùng ngày. IAA đã yêu cầu nhân viên lập tức chấm dứt các hành động gây gián đoạn và khôi phục hoạt động bình thường.

Người lao động cho biết nguyên nhân xuất phát từ tình trạng quá tải, khó khăn trong bốc dỡ hành lý và thiếu vị trí đỗ máy bay.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi hơn 20 máy bay tiếp dầu của Mỹ đang chiếm các vị trí đỗ gần Nhà ga số 1 và số 3, khiến thời gian vận chuyển hành lý cũng như đưa đón hành khách tới những máy bay không kết nối trực tiếp với cầu ống lồng kéo dài.

Truyền thông Israel cho biết nhân viên dường như đang áp dụng hình thức “đình công kiểu Italy,” tức là làm việc đúng tuyệt đối theo quy trình, trong đó người lao động vẫn thực hiện nhiệm vụ theo các quy định chính thức nhưng làm chậm quá trình xử lý đến mức hoạt động thực tế gần như đình trệ.

Hình thức này thường được sử dụng trong những lĩnh vực bị hạn chế quyền đình công.

Giới chức Bộ Giao thông Israel cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc và cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý nghiêm nếu xác định đây là một cuộc đình công có chủ ý giữa cao điểm mùa du lịch.

Trong khi đó, đại diện người lao động cho rằng khối lượng công việc hiện nay quá lớn và điều kiện làm việc đang gây áp lực nghiêm trọng đối với nhân viên sân bay./.

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