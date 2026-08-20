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Nga phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn

Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các lực lượng Nga đã tấn công doanh nghiệp Fire Point ở thủ đô Kiev của Ukraine, nơi sản xuất các linh kiện cho UAV.

Viết Thành
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Nga phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga đánh chặn và phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn.

Iran cảnh báo sử dụng vũ khí có sức công phá lớn hơn.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế về lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ICC.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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