Nga phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga đánh chặn và phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn.

Iran cảnh báo sử dụng vũ khí có sức công phá lớn hơn.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế về lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ICC.

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Viết Thành