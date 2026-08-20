Nga đánh chặn hàng trăm UAV, Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 20/8, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các lực lượng Nga đã tấn công doanh nghiệp Fire Point ở thủ đô Kiev của Ukraine, nơi sản xuất các linh kiện cho thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công.

Bộ trên cho biết thêm doanh nghiệp Fire Point không chỉ sản xuất các linh kiện cho UAV tấn công tầm xa và tầm trung, mà còn là nơi lắp ráp và lưu trữ các động cơ đẩy được sử dụng cho tên lửa hành trình Flamingo.

Ngoài ra, một tổ hợp thương mại và kho vận cùng một kho đạn dược tại Kiev, cũng như một nhà máy lắp ráp thuộc doanh nghiệp nhà nước Antonov - đơn vị sản xuất UAV và phát triển máy bay có người lái cũng bị tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng, trong đêm 19 và rạng sáng 20/8, các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 726 UAV hướng về các khu vực trên cả nước, trong đó có thủ đô Moskva, cũng như ở Biển Đen và biển Azov.

Các mảnh vỡ của UAV rơi xuống làm hư hại nhiều nhà dân và đường dây điện ở các tỉnh như Voronezh, Ulyanovsk, Kaluga.

Một người ở tỉnh Ulyanovsk và hai người ở tỉnh Belgorod cũng đã bị thương.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đêm 19/8, thủ đô Kiev và khu vực lân cận đã hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng UAV.

Theo lực lượng Không quân, ít nhất 44 tên lửa đã hướng về phía khu vực trên, trong đó 39 tên lửa đã bị bắn hạ. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công trên. Nhiều tòa nhà cũng đã bị phá hủy, trong đó một bệnh viện nhi bị hư hại.

Vụ tấn công trên đã khiến các quốc gia lân cận, trong đó có hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan và Romania, kích hoạt phản ứng an ninh.

Ba Lan cho biết đã xuất kích máy bay và kích hoạt các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ không phận, đặc biệt là tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Romania cũng thông báo các hệ thống radar đã phát hiện các mục tiêu trên không gần biên giới Ukraine trong đêm qua, buộc 2 máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha (đang thực thi nhiệm vụ của NATO) và 1 trực thăng của Không quân Romania phải xuất kích.

Một UAV đã xâm nhập không phận Romania gần khu vực Galati trước khi rơi xuống một khu vực không có dân cư quanh Tulcea, gần Ukraine.

Moldova cũng xác nhận một UAV đã rơi xuống lãnh thổ nước này, gây ra một vụ hỏa hoạn gần biên giới với Ukraine./.

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.