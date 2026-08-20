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Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 chú trọng đến vấn đề Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 sẽ diễn ra từ 1-4/9 tại Nga, sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ qua công nghệ, tự động hóa và an ninh mạng.

Tâm Hằng
Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok năm 2026 sẽ tổ chức Ngày Hợp tác Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quốc tế - đây là lần đầu tiên diễn đàn quy mô lớn nhất nước Nga dành riêng một ngày cho các vấn đề hiện tại trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cố vấn của Tổng thống Nga và Thư ký điều hành của Ủy ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế phía Đông, Anton Kobyakov cho biết, đây sẽ là một diễn đàn chuyên biệt tại EEF, cho phép các doanh nhân tương tác và cùng nhau đưa các vấn đề thực tiễn về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đến Diễn đàn.

Điều này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh những thay đổi cấu trúc của nền kinh tế, khi các doanh nghiệp tìm kiếm những hướng phát triển mới.

Chương trình nghị sự của Diễn đàn tập trung vào việc tìm kiếm các nguồn tăng trưởng và phát triển bền vững mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh những thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc: từ việc tăng năng suất và ứng dụng công nghệ đến quản lý rủi ro và thích ứng mô hình kinh doanh.

Cụ thể, phần chương trình sẽ dành để thảo luận về vai trò của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, những thay đổi trong quy trình kinh doanh, sự sẵn sàng của nhân viên trong việc làm việc với các công nghệ mới và các biện pháp cải thiện năng suất. Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho những thách thức và cơ hội cụ thể về nguồn nhân lực tại Khu vực Liên bang Viễn Đông.

Một trọng tâm khác sẽ là sự chuyển đổi công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nhân có cơ hội mới thông qua các thị trường, kênh bán hàng kỹ thuật số, ngân hàng và dịch vụ trực tuyến, nhưng họ cũng đang phải đối mặt với số lượng mối đe dọa mạng ngày càng tăng.

Những người tham gia sẽ thảo luận về cách các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng an ninh thông tin hiệu quả mà không tốn quá nhiều chi phí và các giải pháp cơ sở hạ tầng phức tạp.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ diễn ra từ 1-4/9 tại cơ sở của Đại học Liên bang Viễn Đông. Chủ đề chính của Diễn đàn năm 2026 là "Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga #doanh nghiệp vừa và nhỏ #Diễn đàn Kinh tế phương Đông Nga
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