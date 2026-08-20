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Thụy Điển lần đầu tiên trang bị UAV tấn công

Giới chức Thụy Điển đang tích cực tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh mua sắm vũ khí và lên kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng vũ trang.

Phạm Thanh Sơn
(Ảnh: Lực lượng vũ trang Thụy Điển/TTXVN phát)
(Ảnh: Lực lượng vũ trang Thụy Điển/TTXVN phát)

Đài truyền hình SVT ngày 19/8 đưa tin, Lực lượng vũ trang Thụy Điển sẽ lần đầu tiên mua máy bay không người lái (UAV) tấn công với đơn hàng trị giá 37 triệu USD.

Theo nguồn tin, trước đây Thụy Điển chỉ sử dụng UAV trinh sát và giám sát, nhưng UAV tấn công sẽ được bàn giao sau khi nước này ký thỏa thuận với một nhà sản xuất của Đan Mạch.

Giới chức Thụy Điển đang tích cực tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh mua sắm vũ khí và lên kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng vũ trang. Tháng 4/2025, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson công bố kế hoạch tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, gọi đây là đợt tái vũ trang lớn nhất của lực lượng vũ trang kể từ thời Chiến tranh Lạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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