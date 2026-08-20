Nga tăng cường đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế

Ngày 19/8, tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các dự án Quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định việc khởi động một chu kỳ đầu tư mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và nhà ở là ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế nước này.

Ông Putin lưu ý rằng nhiều siêu dự án hướng tới xuất khẩu trong các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim, khai khoáng và hóa dầu đã qua giai đoạn đầu tư cao điểm, dẫn đến sự chậm lại trong tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư.

Ông cho biết: "Động lực kinh tế tổng thể tuy khiêm tốn nhưng vẫn tích cực. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức khoảng 1%. Hơn nữa, trong nửa đầu năm, GDP đã tăng 0,6% và đạt mức 1,3% trong quý 2."

Dù ghi nhận rằng các cuộc tấn công từ phía Ukraine không gây ra thiệt hại nghiêm trọng, ông Putin lưu ý rằng cơ sở hạ tầng logistics và kho bãi cần được khôi phục, bao gồm cả sự tham gia hỗ trợ từ chính phủ.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết bất chấp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, GDP thực tế của Nga đã tăng hơn 10% trong 3 năm qua. Trong 5 năm qua, cơ cấu tăng trưởng kinh tế của Nga đã có sự chuyển dịch. Tỷ trọng xuất khẩu ròng trong nền kinh tế đã giảm gần 3 lần, và nền kinh tế thực tế đã chuyển hướng sang thị trường nội địa. Đầu tư chiếm 23,3% GDP vào năm 2025, đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Tại cuộc họp, ông Novak cũng báo cáo với Tổng thống Putin về những thay đổi trong cơ cấu kinh tế theo ngành của Nga.

Ngành sản xuất chế tạo đã trở thành động lực tăng trưởng chính, tỷ trọng của ngành này đã tăng từ 13% lên gần 15% vào năm 2025.

Lần đầu tiên, sản lượng của ngành sản xuất chế tạo liên tục vượt xa sản lượng của ngành công nghiệp khai khoáng với tỷ lệ hơn 1,5 lần. Tỷ trọng của các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao cũng tăng từ 15% lên 18,4%./.

Thương mại và mua sắm quốc phòng vẫn là đầu tàu tăng trưởng của Nga Bộ Phát triển Kinh tế Nga trước đó ước tính tăng trưởng GDP của nước này trong quý 2 ở mức 0,9%. Tính chung trong nửa đầu năm, kinh tế Nga tăng trưởng 0,6%, gấp đôi so với ước tính trước đó.