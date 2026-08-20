Nợ công của Mỹ vượt mốc 40.000 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ chính phủ nước này đã vượt mốc 40.000 tỷ USD, thiết lập thêm một cột mốc đáng kinh ngạc về quy mô thâm hụt.

Tổng số nợ của Mỹ đã lên tới 40.050 tỷ USD tính đến ngày 18/8 (giờ địa phương), khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Nhiều năm thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, được đẩy lên cao hơn bởi các khoản chi kích thích kinh tế trong đại dịch COVID-19, đã khiến tỷ lệ nợ công so với quy mô nền kinh tế tiến gần 100%.

Trong báo cáo tài chính hàng tháng mới nhất của Mỹ, Bộ Tài chính cho biết thâm hụt ngân sách trong tháng 7 lên tới 432,3 tỷ USD, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3/2021. Mức thâm hụt tính từ đầu năm tài khóa đến nay đang tiến gần 1.800 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Mười năm trước, tổng nợ của Mỹ ở mức 19.400 tỷ USD.

Tình hình tài khóa của Mỹ đã có những tác động đến thị trường, thể hiện rõ trong thời gian gần đây và nhiều khả năng đã thúc đẩy Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 19/8 rằng cơ quan này sẽ tăng quy mô các đợt mua lại trái phiếu ở phần kỳ hạn dài của đường cong lợi suất.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 6, lên những mức chưa từng thấy kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa lãi suất chuẩn xuống gần 0%. Fed cũng triển khai một chương trình mua lại trái phiếu mạnh tay vào cuối năm 2008, góp phần kiềm chế lãi suất.

Tuy nhiên, những lo ngại về tình hình nợ và thâm hụt ngân sách, cùng với lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh liên quan đến các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), phần bù kỳ hạn gia tăng và những lo ngại về cam kết chống lạm phát của Fed, đã tạo thêm động lực đẩy lợi suất tăng.

Trong bối cảnh Fed vẫn do dự trong việc điều chỉnh lãi suất do cần thêm thông tin về lạm phát và thị trường lao động, chi phí vay của Chính phủ Mỹ đã tăng vọt. Chi phí trả lãi cho khoản nợ đã lên tới gần 1.200 tỷ USD trong năm nay và là khoản chi ngân sách lớn nhất sau an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare./.

Gánh nặng nợ công: "Quả bom hẹn giờ" của nền kinh tế Mỹ Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi tổng nợ đạt mức 37.000 tỷ USD vào tháng 8/2025, nước Mỹ tiếp tục vay thêm 1.000 tỷ USD, nâng tổng số nợ công lên 38.000 tỷ USD.