Ưu tiên sản phẩm tạo giao dịch thực chất tại Trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Cuộc họp kết nối trực tuyến với điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất 6 sản phẩm ưu tiên tại Trung tâm tài chính quốc tế

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế được xác lập rõ ràng, xuyên suốt từ các Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Văn kiện Đại hội XIII, XIV và Kết luận số 18-KL/TW.

Khuôn khổ pháp lý riêng cơ bản đã hình thành, gồm Nghị quyết số 222/2025/QH15, 9 Nghị định hướng dẫn, Kế hoạch phát triển và Quy chế hoạt động; cơ chế điều phối cấp quốc gia được kiện toàn thông qua Hội đồng điều hành.

Ngày 11/8/2026, Cơ quan điều hành tại hai thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CQĐH về biểu mẫu đăng ký, công nhận thành viên và đăng ký doanh nghiệp. Hai thành phố đã chủ động bố trí tổ chức, nguồn lực, hạ tầng, xúc tiến đầu tư và thu hút chuyên gia.

Về những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện điều kiện vận hành thực tế thay vì mở rộng đồng thời nhiều cơ chế; hoàn thành hệ thống văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, thống nhất tại hai địa điểm; ưu tiên các quy định tác động trực tiếp đến vận hành và thu hút thành viên (kết nối có kiểm soát với thị trường trong nước, ngoại hối, tín dụng, tài sản bảo đảm, ưu đãi...).

Đối với sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, nguyên tắc là xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế thực, tuân thủ điều ước quốc tế và bảo đảm an ninh quốc gia; ưu tiên sản phẩm đã có cơ sở pháp lý hoặc rủi ro thấp, sản phẩm rủi ro cao thực hiện thử nghiệm có kiểm soát; thu hút vốn trung, dài hạn.

Cơ quan điều hành tại hai thành phố đề xuất 6 sản phẩm ưu tiên: Quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ carbon quốc tế; sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh; công nghệ tài chính; trái phiếu phát hành trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bảo đảm Trung tâm tài chính quốc tế sớm hình thành các thương vụ cụ thể

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách trong bối cảnh nhu cầu nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế rất lớn, nhất là để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khi tăng trưởng tín dụng đang ở mức cao, thị trường vốn cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò cung ứng nguồn lực cho nền kinh tế.

Mục tiêu trước mắt là bảo đảm Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố vận hành thông suốt, có thành viên, có sản phẩm và sớm hình thành các thương vụ cụ thể. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, mặc dù quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, đến nay các vấn đề về thể chế và tổ chức của Trung tâm cơ bản đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu.

Trung tâm đang trong giai đoạn đầu của việc tổ chức vận hành với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành và hai thành phố.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, các cơ quan địa phương tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm, những vấn đề còn vướng mắc để đảm bảo cho Trung tâm tài chính quốc tế vận hành hoạt động thực chất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng. Theo kế hoạch, ngày 21/8, FTSE Russell sẽ chính thức công bố một số mã chứng khoán Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu và nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới sẽ đến Việt Nam.

Đây là cơ hội tốt để Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp xúc, mời gọi đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Hội đồng tại cuộc họp về mô hình cơ quan điều hành, hoàn thiện báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 8/2026.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tài chính mới; trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc là vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

“Xác định sản phẩm cụ thể, cơ sở pháp lý, cơ quan thực hiện, cơ chế vận hành giám sát và thời hạn tổ chức thực hiện. Ưu tiên các sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong khung pháp lý về thị trường tài chính quốc tế, đề xuất cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 222 và các nghị định liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Bộ Tài chính chủ trì làm việc với 2 cơ quan điều hành và các cơ quan liên quan rà soát thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tiến độ cụ thể đến từng tháng đối với từng văn bản; phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án thành lập đơn vị chuyên trách về Trung tâm tài chính quốc tế thuộc Bộ Tài chính, làm rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và các vấn đề liên quan, bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm phát sinh thêm khâu trung gian, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bộ Tài chính cần có hướng dẫn nội dung ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ về Trung tâm tài chính quốc tế, kịp thời báo cáo Hội đồng điều hành, Thủ tướng, Phó Thủ tướng các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; nghiên cứu xây dựng khung pháp lý riêng cho hoạt động quản lý quỹ.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai công tác thanh tra giám sát trên cơ sở sử dụng các cơ quan thanh tra giám sát hiện có, đảm bảo phù hợp với cái chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và phân định rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền với các cơ quan quản lý giám sát hiện hành. Hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 9/2026.

Ngân hàng Nhà nước rà soát, nghiên cứu việc điều chỉnh điều kiện tham gia làm thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế đối với các định chế tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt là đối với các ngân hàng đầu tư. Phó Thủ tướng đề nghị sớm thành lập và ra mắt Tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế, phấn đấu trong tháng 9/2026.

Phó Thủ tướng giao các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, làm rõ hiệu quả đầu tư, phạm vi, phương án đầu tư, tận dụng và kết nối các cơ sở dữ liệu hiện có và thẩm quyền quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng khẩn trương nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền cơ chế tuyển dụng, tiền lương, thu nhập, thuê chuyên gia và cơ chế tạo nguồn thu cho cơ quan điều hành, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Thông báo 291.

Phó Thủ tướng giao 2 cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng rà soát, phân loại thành viên theo quy định, tập trung thu hút các định chế tài chính lõi gắn với sản phẩm dịch vụ ưu tiên, tăng cường kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp phép và hoạt động của thành viên./.

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