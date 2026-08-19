Dòng tiền “hụt hơi,” VN-Index tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán phiên 19/8 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi bên bán chiếm ưu thế, kéo phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh.

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, sau đó có thời điểm hồi phục vượt mốc tham chiếu nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện đầu phiên. Tuy nhiên, nhịp hồi phục nhanh chóng bị chặn lại khi áp lực bán gia tăng.

Phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index vận động dưới tham chiếu và có thời điểm chịu sức ép giảm mạnh.

Lực cầu bắt đáy chỉ xuất hiện rõ hơn về cuối phiên, giúp thu hẹp phần nào mức giảm của chỉ số chính. Kết phiên, VN-Index giảm 5,33 điểm xuống 1.726,69 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt gần 13.900 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện. Một số mã giảm trên 1% gồm VCB, CTG, MSB và BVB. Ở chiều giảm nhẹ hơn, STB, HDB, VIB, VPB, SHB, BID và OCB cũng đồng loạt mất giá.

Ngược dòng, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì sắc xanh như TCB, LPB, ACB, TPB và KLB, song mức tăng chủ yếu quanh 1%, chưa đủ tạo lực đỡ đáng kể cho toàn ngành.

Cổ phiếu bất động sản cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh. Nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt giảm như VRE giảm 1,24%, TCH giảm 1,69%, PDR giảm 1,24%, KDH giảm 1,69%, DIG giảm 1,89%, BCM giảm 1,82% và NLG giảm 1,49%.

Trong khi đó, SIP và VPI là hai cổ phiếu vốn hóa lớn hiếm hoi duy trì được sắc xanh, với mức tăng dưới 1%.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm chứng khoán. VND giảm 1,56%, HCM giảm 1%, CTS giảm 1,14% và FTS giảm 1,6%.

Tại các nhóm ngành khác, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng gây sức ép lên chỉ số như BSR giảm 1,84%, FRT giảm 1,45%, GEX giảm 1,2%, GEE giảm 4,42% và GMD giảm 1,13%.

Trong bối cảnh sắc đỏ chiếm ưu thế, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được đà tăng và phần nào hạn chế mức giảm của VN-Index. Đáng chú ý, VNM tăng 1,61%, VGC tăng 1,24%, DGW tăng 2,89% và PNJ tăng 1,85%.

Trong phiên 19/8, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường, với giá trị bán ròng khoảng 684 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 710 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với khoảng 136 tỷ đồng. Theo sau là STB với 122,54 tỷ đồng, VPB với 98,57 tỷ đồng, GMD với 93,05 tỷ đồng và VCB với khoảng 75 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 5 tỷ đồng. PVS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là IDC gần 3 tỷ đồng và SHS khoảng 1 tỷ đồng. NVB và MST được mua ròng lần lượt khoảng 0,5 tỷ đồng và 0,3 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng hơn 21 tỷ đồng. MSR được mua ròng mạnh nhất với khoảng 21 tỷ đồng, bỏ xa TIN với gần 4 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về ACV và AIG với khoảng 0,4 tỷ đồng mỗi mã, trong khi F88 được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 19/8 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Không chỉ chịu sức ép từ diễn biến quốc tế, dòng tiền trong nước cũng chưa cho thấy sự trở lại rõ nét khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp.

Trong ngắn hạn, khả năng thị trường hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của lực cầu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khi thanh khoản chưa được cải thiện, các nhịp hồi phục vẫn có thể đối mặt với áp lực bán gia tăng./.

Cổ phiếu dầu khí nâng đỡ VN-Index trước áp lực bán lan rộng Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,56 điểm lên 1.732,02 điểm; giá trị giao dịch hơn 16.000 tỷ đồng trên cả ba sàn vẫn được xem là thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự trở lại mạnh.