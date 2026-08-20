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Động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ nâng đỡ chứng khoán Phố Wall

Tâm điểm của phiên giao dịch 19/8 là thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng "ít nhất gấp đôi" quy mô chương trình mua lại trái phiếu chính phủ nhằm kéo giảm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Hương Thủy
Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đa phần đi lên trong phiên 19/8, sau một quyết định bất ngờ từ Bộ Tài chính Mỹ nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí vay cho nền kinh tế.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt đảo chiều đi lên, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 53.463,05 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 7.707,98 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng nhích 0,2% lên 26.331,09 điểm.

Tâm điểm của phiên giao dịch là thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng "ít nhất gấp đôi" quy mô chương trình mua lại trái phiếu chính phủ nhằm kéo giảm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm, vốn đã tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Quyết định này giúp xoa dịu nỗi lo của thị trường về chi phí vay mượn đắt đỏ, vốn là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm công nghệ đang cần huy động vốn khổng lồ cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại châu Âu, diễn biến đan xen xuất hiện trên các sàn giao dịch lớn. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,1% lên 10.743,35 điểm. Ngược lại, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) và DAX tại Frankfurt (Đức) cùng lùi nhẹ 0,1%, lần lượt xuống mức 8.501,91 điểm và 26.091,33 điểm.

Nhìn chung, tâm lý giới đầu tư vẫn khá thận trọng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp mới nhất. Dù ghi nhận nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng vững chắc nhờ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào ngành AI, nhiều nhà hoạch định chính sách cảnh báo việc thắt chặt tiền tệ vẫn cần thiết nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Đáng chú ý, tâm lý lo ngại lạm phát đang bị thổi bùng bởi đà tăng của giá dầu, xuất phát từ những diễn biến mới tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ chối gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày với Iran, trong bối cảnh các cuộc tấn công và lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Phía Iran cũng đưa ra cảnh báo nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh, ngay sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cắt đứt quan hệ kinh tế với nước này.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, chỉ số VN-Index giảm 5,33 điểm (0,31%) xuống 1.726,69 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 2,34 điểm (0,83%) xuống 279,98 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chứng khoán Mỹ #trí tuệ nhân tạo
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