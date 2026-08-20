Nga nhập khẩu xăng dầu, nới chuẩn khí thải để ứng phó thiếu nguồn cung

Nga đã chính thức bắt đầu nhập khẩu xăng dầu và chấp nhận hạ tiêu chuẩn khí thải của nhiên liệu xuống các mức Euro-2, Euro-3, Euro-4 nhằm hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung trong nước.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, các luồng nhiên liệu nhập khẩu đã bắt đầu đổ về để bão hòa thị trường. Các văn bản pháp lý đã được thông qua, cho phép sản xuất và lưu hành xăng dầu có tiêu chuẩn sinh thái thấp hơn để tăng tối đa sản lượng.

Giới chức Nga kỳ vọng thị trường sẽ sớm ổn định lại khi một loạt nhà máy lọc dầu hoàn thành đợt bảo dưỡng định kỳ và Chính phủ đang theo dõi thị trường từng ngày để điều phối nguồn cung do tình hình đang bước vào giai đoạn căng thẳng thứ hai.

Ngày 19/8, lô xăng nhập khẩu đầu tiên đã được giao dịch thành công trên Sàn giao dịch Hàng hóa Saint Petersburg. Cụ thể, 360 tấn xăng AI-92 (đạt chứng nhận AmSpec) tại trạm Kola đã được bán với mức giá 105.000 ruble/tấn.

Trước đó, Nga cũng áp dụng cơ chế bù giá cho dầu diesel nhập khẩu nhằm kích thích các doanh nghiệp đưa hàng về nước.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat), giá xăng trong nước đang tăng đồng loạt trong khi dầu diesel có xu hướng giảm. Giá trung bình tăng lên 76,38 ruble/lít. Trong đó, dòng xăng phổ thông AI-92 tăng lên 72,49 ruble/lít và AI-95 tăng lên 78,58 ruble/lít. Xăng cao cấp AI-98 hiện có giá 101,89 ruble/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm nhẹ xuống còn 88,48 ruble/lít.

Từ 11-17/8, giá xăng động cơ đã giảm ở 20 khu vực của Nga, trong đó giảm nhiều nhất là ở Cộng hòa Tuva (-3,6%). Cũng trong thời gian này, giá lại tăng ở 40 khu vực khác, trong đó tăng nhiều nhất ở vùng Krasnoyarsk Krai (+8,1%)./.

Nga tăng cường đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định việc khởi động một chu kỳ đầu tư mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và nhà ở là ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế nước này.