Cơ hội cho doanh nghiệp Nga gia nhập thị trường chuyển đổi số của Việt Nam

Chính phủ Việt Nam vừa thiết lập một cơ chế mới nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài, bao gồm cả các nhà phát triển công nghệ thông tin Nga, tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia thông qua hình thức hợp tác công-tư (PPP).

Động thái này mở ra kênh xuất khẩu công nghệ lớn nhưng cũng đi kèm yêu cầu khắt khe về bản địa hóa sản phẩm. Đây là nội dung bài viết đăng tải trên cổng tin tức công nghệ “www1.ru” và ấn phẩm báo chí điện tử chuyên ngành uy tín của Nga “Novosti IT-Kanala.”

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hai ấn phẩm báo chí điện tử nói trên dẫn Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nêu rõ các nhà cung cấp công nghệ thông tin nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp liên doanh với các đối tác nội địa của Việt Nam.

Việc này giúp họ có đủ tư cách đấu thầu và tiếp cận các dự án mua sắm công thuộc khuôn khổ chương trình quốc gia “Make in Vietnam.”

Để được hưởng các chính sách ưu đãi trong đấu thầu và tiếp cận nguồn vốn tài trợ, các công ty nước ngoài bắt buộc phải thực hiện cam kết bản địa hóa, bao gồm việc tổ chức sản xuất hoặc hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ ngay tại Việt Nam.

Đối với các nhà phát triển Nga, đây là cơ hội "vàng" để gia nhập thị trường Đông Nam Á, song đòi hỏi họ phải sẵn sàng chuyển giao công nghệ và duy trì sự hiện diện pháp lý vững chắc tại nước sở tại.

Giới chuyên gia nhận định mô hình của Việt Nam là một chiến lược thực tế: thúc đẩy nội địa hóa công nghệ bằng cách dùng quyền tiếp cận các đơn đặt hàng công làm đòn bẩy.

Trích dẫn nguồn tin từ thông cáo của Tập đoàn Softline trên www1.ru, ông Ivan Gorkovenko, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Softline, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Nga cần nhanh chóng tìm kiếm đối tác bản địa và chuẩn bị sẵn phương án chuyển giao công nghệ để cạnh tranh hiệu quả.

Bài viết nêu rõ mối quan hệ hợp tác công nghệ giữa Nga và Việt Nam đã có sự tích lũy trong nhiều năm. Hồi tháng 1/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Hà Nội, Bộ Công Thương và Bộ Phát triển kỹ thuật số Nga đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) với phía Việt Nam về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật vô tuyến điện tử và chuyển đổi số.

Hai bên cũng đặt trọng tâm trao đổi vào các mảng an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng.

Theo báo cáo được công bố từ Hiệp hội phần mềm Russoft, hoạt động xuất khẩu phần mềm của Nga sang khu vực Đông Nam Á đang phục hồi mạnh mẽ.

Doanh số bán phần mềm ra nước ngoài của Nga đạt gần 6 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, Việt Nam được định vị là một trong những thị trường tiềm năng và mang tính chiến lược nhất, bên cạnh các quốc gia lớn khác trong khu vực như Indonesia, Thái Lan và Malaysia./.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đầu tư Tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đầu tư; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước.