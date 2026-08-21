Trang trọng Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok thuộc Liên bang Nga đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, trường đại học, Hội Hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trước lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok cùng các đại biểu đã tham dự Lễ đặt hoa chào mừng trạm xe buýt được đổi tên thành “Công viên Hồ Chí Minh” và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vladivostok.

Hoạt động là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn những dấu ấn lịch sử và tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam với vùng Viễn Đông nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

Về phía sở tại, tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm có Phó Thống đốc tỉnh Primorye, ông Nikolai Stetsko; Đại diện lâm thời Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, ông Evgeniy Volosastov; Chủ tịch Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế tại Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), ông Evgeny Vlasov; cùng đại diện lãnh sự đoàn, các cơ quan, tổ chức và đối tác của Việt Nam tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sự kiện mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đã điểm lại những thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, đặc biệt là những định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định Liên bang Nga luôn là người bạn thân thiết, tin cậy và đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế-thương mại, vận tải-logistics, năng lượng, khoa học-công nghệ, giáo dục, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong tổng thể quan hệ Việt-Nga, vùng Viễn Đông, đặc biệt là tỉnh Primorye và thành phố Vladivostok, được đánh giá là một điểm sáng có ý nghĩa chiến lược.

Giá trị thương mại giữa Việt Nam và vùng Primorye tăng khoảng 46% trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy thương mại, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư trong những lĩnh vực Primorye ưu tiên.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, Hội Hữu nghị và các tổ chức xã hội trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Những hoạt động triển lãm nghệ thuật, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân được tổ chức thời gian qua tiếp tục tạo thêm những cầu nối thiết thực giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Stetsko và các đại diện phía Nga bày tỏ sự coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Việt Nam, đồng thời tham gia chia sẻ những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối giao thương đầu tư, kinh doanh cũng như các hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục dục với Việt Nam đối với sự phát triển của Primorye nói riêng và khu vực Viễn Đông nói chung.

Sự hiện diện của đông đảo các quan chức, các tổ chức hữu nghị, cơ sở giáo dục, văn hóa, doanh nghiệp và bạn bè Nga tại buổi lễ là minh chứng cho nền tảng quan hệ nhân dân bền chặt giữa hai nước.

Một nội dung được nhấn mạnh tại buổi lễ là vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Primorye và vùng Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên cho rằng cộng đồng không chỉ đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương mà còn là cầu nối quan trọng giữa hai nước. Mỗi người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại đây đều có thể góp phần vào hoạt động ngoại giao nhân dân, qua đó vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga.

Trong không khí trang trọng và hữu nghị, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, lòng tin được vun đắp qua nhiều thế hệ và tiềm năng hợp tác ngày càng lớn, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển, trong khi hợp tác giữa Việt Nam với vùng Primorye và thành phố Vladivostok ngày càng thực chất, hiệu quả.

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập với bạn bè Nga tại vùng Viễn Đông, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị và mở rộng các cơ hội hợp tác giữa hai bên./.

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Mùa Thu nhớ Bác tại Viễn Đông Việc đổi tên bến xe buýt thành “Công viên Hồ Chí Minh” là cột mốc trong hoạt động ngoại giao nhân dân, là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.