Việt Nam tạo dấu ấn tại Hội chợ du lịch ASTINDO 2026 ở Indonesia

Từ ngày 20-23/8, Hội chợ du lịch do Hiệp hội Đại lý Du lịch Indonesia (ASTINDO) tổ chức diễn ra tại Jakarta (Indonesia), quy tụ các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch trong nước, quốc tế, trong đó Việt Nam nổi lên là một trong những điểm đến được du khách Indonesia quan tâm.

ASTINDO 2026 đặt mục tiêu thu hút hơn 40.000 lượt khách tham quan, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, tour và chương trình ưu đãi nhằm kích cầu du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch ASTINDO Pauline Suharno cho biết ngành du lịch Indonesia đang phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng về sức mua, chi phí vận hành và hành vi của du khách.

Trong bối cảnh các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tham gia sâu vào việc tìm kiếm, lựa chọn và đặt dịch vụ, các doanh nghiệp lữ hành cần đổi mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta, bà Pauline Suharno cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với thị trường Indonesia và hiện nằm trong nhóm 5 điểm đến được du khách Indonesia ưa chuộng.

Đó là nhờ mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng, nhiều chuyến bay thẳng tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chi phí du lịch được đánh giá là cạnh tranh.

Gian hàng của Vietnam Airlines thu hút sự quan tâm của rất đông khách tham quan. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Tại ASTINDO 2026, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và quảng bá các điểm đến của Việt Nam tới người tiêu dùng Indonesia.

Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Indonesia Trần Tuấn Nghĩa cho biết, thông qua hội chợ, hãng hy vọng mở rộng hơn nữa mạng lưới khách hàng và đối tác, đồng thời tăng cường sự hiện diện và quảng bá thương hiệu tại thị trường Indonesia.

Theo ông Trần Tuấn Nghĩa, Vietnam Airlines triển khai nhiều hoạt động kết nối với khách hàng và đối tác trong dịp này, trong đó chú trọng phát triển hội viên mới của chương trình Bông Sen Vàng, tìm kiếm các đại lý và đối tác tiềm năng có thể trở thành kênh bán hàng mới, đồng thời tổ chức các chương trình tương tác, quà tặng, quay số may mắn nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khách tham quan.

Bên cạnh các đường bay kết nối Indonesia với Việt Nam, Vietnam Airlines cũng giới thiệu mạng đường bay quốc tế của hãng, qua đó cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng Indonesia và thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai thị trường.

Sức hút của thị trường Việt Nam cũng được thể hiện qua các sản phẩm tour được doanh nghiệp Indonesia giới thiệu tại hội chợ.

Nhiều công ty lữ hành đã xây dựng sẵn các hành trình đến Việt Nam, trong đó phổ biến là các tuyến Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc và Hà Nội-Sa Pa-Hạ Long.

Ông Mitchel Hutomo, Giám đốc Marketing và bán hàng của Cruise MABI, đại diện chính thức tại Indonesia của một số hãng tàu du lịch quốc tế, cho biết Đà Nẵng, Phú Quốc của Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Indonesia.

Doanh nghiệp này cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam để xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp bằng đường biển.

Việc Việt Nam được nhiều doanh nghiệp Indonesia đưa vào danh mục sản phẩm chủ lực cho thấy tiềm năng ngày càng lớn của thị trường khách Indonesia đối với du lịch Việt Nam, trong bối cảnh kết nối hàng không giữa hai nước được mở rộng và nhu cầu trải nghiệm các điểm đến quốc tế của người Indonesia tiếp tục gia tăng./.

Du lịch Việt Nam “ngược dòng” xu hướng chung của thị trường Đông Nam Á Khi du khách trong khu vực hướng về Đông Á, người Việt lại tìm về biển đảo quê nhà, nơi nghỉ dưỡng ngày càng gắn với trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và những hành trình đa dạng hơn.