Horecfex 2026: Kết nối công nghệ và con người tạo hệ sinh thái nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 20/8, Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ (gọi tắt là Horecfex) năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Thu hút gần 5.000 lượt đăng ký và quy tụ hệ thống thiết bị công nghệ có tổng giá trị lên tới 52 tỷ đồng tại gần 100 gian hàng, sự kiện mở ra một bức tranh toàn cảnh về xu hướng chuyển đổi số.

Từ những ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kính thông minh, thực tế ảo đến hệ thống quản lý năng lượng, tất cả đều hướng tới việc giải quyết các bài toán thực tiễn.

Trải nghiệm du khách là trọng tâm

Ngành du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng khắt khe từ phía thị trường. Du khách hiện đại không chỉ quan tâm đến chất lượng cơ sở vật chất mà còn mong muốn thụ hưởng những trải nghiệm được cá nhân hóa một cách liền mạch.

Chuyến đi của họ không chỉ bắt đầu khi đặt chân đến sảnh khách sạn mà đã được khởi tạo từ khâu tìm kiếm thông tin trên không gian số. Do đó, kỳ vọng về tốc độ phản hồi, mức độ tiện lợi và tính đồng bộ trong từng điểm chạm dịch vụ đang gia tăng mạnh mẽ.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh: "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và yếu tố con người cần được kết nối chặt chẽ trong cùng một hệ sinh thái, với trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Người làm du lịch hôm nay không thể phát triển đơn độc mà cần kết nối với công nghệ, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan".

Sự liên kết đa ngành này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới sáng tạo để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh. Một khách sạn không thể đột phá chỉ bằng việc mua thêm vài phần mềm quản lý nếu thiếu đi sự chuyển giao đồng bộ về tư duy và quy trình.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Quang Bửu khẳng định: "Horecfex không chỉ giới thiệu giải pháp mới mà quan trọng hơn, đây là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp khách sạn, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư. Khi sự kết nối được thực thi triệt để, du lịch Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến vững chắc."

Công nghệ bước vào không gian thực

Tại diễn đàn Horecfex 2026, các ứng dụng công nghệ hiện đại đã trực tiếp tham gia vào hành trình trải nghiệm của khách hàng. Điển hình là các giải pháp trí tuệ nhân tạo cũng đang chứng minh tính ứng dụng đột phá trong môi trường làm việc thực tế với hệ thống robot lễ tân và robot phục vụ.

Anh Huỳnh Lý Thanh Trung (áo đen, bên trái) chia sẻ về ứng dụng AI thiết thực cho các hoạt động dịch vụ, khách sạn trong ngành du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Giám đốc Công ty Blaze AI Việt Nam, anh Huỳnh Lý Thanh Trung chia sẻ: "Giải pháp lễ tân trí tuệ nhân tạo có thể trả lời rất nhiều tình huống khác nhau, giúp giải tỏa áp lực cho nhân viên để họ tập trung làm những công việc phức tạp hơn".

Hệ thống biên dịch đa ngôn ngữ đồng thời giúp khách du lịch quốc tế luôn cảm thấy được chào đón và phục vụ chu đáo nhất. Nhờ vậy, chất lượng dịch vụ tổng thể tại các cơ sở lưu trú được nâng lên một tầm cao mới.

Giám đốc Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam, ông Phan Ngọc Tuấn đã giới thiệu hệ thống trạm thông tin tự động hỗ trợ bán vé đa ngôn ngữ.

Ông Tuấn cho biết: "Du khách chỉ cần quét mã phản hồi nhanh ngay tại phòng nghỉ để nhận tư vấn trực tuyến và mua vé trọn gói cho toàn bộ chuyến đi thay vì phải thao tác rời rạc tại từng địa điểm, điều này mang lại sự linh hoạt tối đa cho khách hàng đi du lịch tự túc."

Triển lãm thu hút nhiều hoạt động kết nối quan trọng giúp các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch tiếp cận được các giải pháp công nghệ mới và phù hợp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát triển bền vững qua kết nối

Theo các chuyên gia, sự bứt phá của ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ không chỉ nằm ở việc nâng cấp mà còn gắn liền mật thiết với các mục tiêu phát triển bền vững lâu dài. Trong đó, quản lý tài nguyên và năng lượng hiệu quả đang trở thành một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các nhà đầu tư và đơn vị vận hành chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, xu thế công nghệ hiện nay với các nền tảng kỹ thuật số toàn diện đang giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ từng thông số vận hành nhằm giảm thiểu tối đa sự lãng phí. Đây là bước đi thiết yếu để hướng tới mô hình du lịch xanh và bảo vệ hệ sinh thái chung.

Tổng Giám đốc NRG360, ông Chris Wijnberg chia sẻ: "Giải pháp của chúng tôi cho phép các công ty cung cấp dữ liệu thực tế tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, chứ không chỉ là những lời nói suông. Với mỗi khoản chi phí năng lượng tiết kiệm được, doanh nghiệp sẽ trực tiếp góp phần giảm thiểu lượng khí thải độc hại ra môi trường tự nhiên".

Diễn đàn Horecfex vinh dự được Liên chi hội khách sạn Việt Nam vinh danh là Diễn đàn thường niên về công nghệ ứng dụng trong ngành Horeca lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Với hơn 40 chuyên đề chuyên sâu, sự kiện Horecfex là một diễn đàn kết nối quy mô lớn giữa chính quyền, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đa lĩnh vực. Những ý tưởng mới mẻ liên tục được ươm mầm và phát triển để giải quyết các bài toán vận hành ngày càng phức tạp. Hệ sinh thái du lịch Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện để sẵn sàng chinh phục mọi thách thức, qua đó sẽ ngày càng phục vụ con người hiệu quả và chất lượng hơn../.