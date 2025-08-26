Khai mạc HorecFex 2025: Diễn đàn công nghệ Du lịch - Dịch vụ lớn nhất Việt Nam

Ngày 26/8, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, thành phố Đà Nẵng, sự kiện HorecFex 2025 – Triển lãm và Diễn đàn công nghệ ngành HORECA (Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống) lớn nhất Việt Nam đã chính thức khai mạc.

Sự kiện diễn ra từ ngày 26 đến 27/8, thu hút hơn 3.500 khách tham dự, trong đó có hơn 90 diễn giả trong nước và quốc tế, cùng sự đồng hành của hơn 500 khách sạn, nhà hàng và các đơn vị doanh nghiệp đầu ngành.

HorecFex 2025 mang đến cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành HORECA cập nhật những xu hướng mới nhất về công nghệ và thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục Trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đã nhấn mạnh sự quan trọng của sự kiện này đối với ngành du lịch và dịch vụ Việt Nam.

Ông đánh giá HorecFex 2025 là một sự kiện mang tính đột phá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác trong ngành HORECA. Ông cũng khẳng định diễn đàn là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp tối ưu hóa công tác quản lý, đón nhận công nghệ mới và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện HorecFex 2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trong khi đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, thành phố hiện đang sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, Đà Nẵng đang dẫn đầu cả nước về số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao với 164 cơ sở, cung cấp hơn 31.000 phòng.

Thành phố cũng đang khẳng định vị thế là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, được xếp vào Top 50 thành phố hấp dẫn nhất toàn cầu. Hội An, với vẻ đẹp nổi bật, cũng được vinh danh là thành phố đẹp nhất thế giới năm 2025.

Chủ tịch Triết chia sẻ rằng HorecFex 2025 là một cơ hội quan trọng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngành Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ.

"Thành phố cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng môi trường thuận lợi phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có du lịch, và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng." Ông Triết nhấn mạnh.

HorecFex 2025 tổ chức nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về xu hướng phát triển của ngành khách sạn, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị), các chiến lược, các sáng kiến phát triển bền vững. Phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề quan trọng như chứng nhận du lịch bền vững tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực trong ngành, cùng các chiến lược phát triển kinh doanh nhà hàng hiệu quả.

Một gian hàng trưng bày tại sự kiện HorecFex 2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đặc biệt, lần đầu tiên khách tham dự được trải nghiệm những giải pháp công nghệ tiên tiến ứng dụng trong ngành khách sạn và nhà hàng. Các công nghệ này có tổng giá trị lên đến hơn 42 tỷ đồng, bao gồm 4D Mapping Immersive Epson với hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng sống động, trải nghiệm thực tế ảo 3D Virtual và MetaQuest, mô phỏng khách sạn - nhà hàng tương lai.

Bên cạnh đó, các công nghệ như robot phục vụ, AI nhận diện khuôn mặt, check-in thông minh, hệ thống livestream Bose & WorkPro và các tiện ích như máy pha cà phê tự động, trạm sạc Galaxy Pay cũng mang đến cho khách tham dự những trải nghiệm thú vị và đột phá./.