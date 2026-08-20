Cake được định vị trong nhóm Giải pháp Công nghệ số Chủ lực của Việt Nam

Nền tảng ngân hàng số AI-First của Cake by VPBank (Cake) vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đưa vào Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, thuộc nhóm Giải pháp Chủ lực của lĩnh vực Kinh tế số, Giao dịch số. Cake là một trong 6 giải pháp thuộc nhóm chủ lực của lĩnh vực này, trên tổng số 46 sản phẩm và giải pháp được đưa lên bản đồ.

Năng lực công nghệ đi cùng tác động thị trường

Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 được VINASA triển khai lần đầu trong khuôn khổ mô hình “Sao Khuê thế hệ mới” với 140 giải pháp được thẩm định và định vị trên 28 bản đồ theo từng nhóm ngành.

Khác với cách tiếp cận chỉ đánh giá một sản phẩm hoặc tính năng riêng lẻ, Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam đánh giá các giải pháp trên hai phương diện: Năng lực công nghệ (Capacity) - phản ánh chiều sâu kỹ thuật, mức độ tự chủ công nghệ và khả năng vận hành; và Tầm ảnh hưởng thị trường (Impact) - phản ánh quy mô triển khai, hiệu quả thực tế và mức độ chấp nhận của người dùng.

Trên cơ sở đó, các giải pháp được phân thành 5 phân vùng: Mới, tiềm năng, đang lên, chủ lực và dẫn dắt. “Chủ lực” là nhóm nằm ở vùng cao của cả hai trục, dành cho các giải pháp đã chứng minh được năng lực công nghệ và tác động thị trường ở quy mô thực tế.

Với Cake, vị trí này được xây dựng trên ba lớp năng lực cốt lõi.

Làm chủ các lớp công nghệ nền tảng của ngân hàng số: Cake tự phát triển và vận hành nhiều hệ thống công nghệ cốt lõi như Core Banking, Core Card, hệ thống phê duyệt tín dụng cùng hơn 100 mô hình AI nội bộ. Việc làm chủ các nền tảng này giúp ngân hàng chủ động phát triển, điều chỉnh và mở rộng sản phẩm theo nhu cầu thị trường, thay vì phụ thuộc vào các giải pháp tích hợp sẵn.

Trên nền tảng công nghệ đó, Cake hiện phục vụ hơn 7 triệu khách hàng với hệ sinh thái tài chính số đa dạng, bao gồm chuyển khoản, thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, cho vay tiêu dùng, mua trước trả sau, thẻ tín dụng, nhận tiền quốc tế và nhiều dịch vụ khác được tích hợp trên cùng một ứng dụng.

Triển khai AI trên toàn bộ chuỗi hoạt động: Tại Cake, AI không chỉ được ứng dụng ở một số tính năng riêng lẻ mà được tích hợp xuyên suốt quy trình vận hành. Theo ngân hàng, khoảng 80% hoạt động được tự động hóa bằng AI, từ định danh khách hàng, xác thực, đánh giá tín dụng đến chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Hệ thống hơn 100 mô hình AI nội bộ giúp Cake xử lý dữ liệu ở quy mô lớn, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đáng chú ý, các ứng dụng AI này đang được vận hành trên một nền tảng ngân hàng số quy mô lớn, thay vì chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm.

Ngân hàng số AI-First bước vào giai đoạn trưởng thành

Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế: Song song với việc phát triển công nghệ, Cake đầu tư xây dựng nền tảng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin và bảo mật, gồm PCI DSS 4.0.1 Level 1, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 30107-3 Level 2, FIDO2 và PCI 3DS.

Tháng 5/2026, Cake trở thành tổ chức tài chính đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ PCI 3DS với hạ tầng do chính ngân hàng tự phát triển. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhằm tăng cường bảo mật cho các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Việc đồng thời làm chủ công nghệ lõi, triển khai AI ở quy mô lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cho thấy mục tiêu của Cake không chỉ là phát triển một ứng dụng ngân hàng số thuận tiện, mà là xây dựng một nền tảng tài chính số có khả năng vận hành an toàn, ổn định và mở rộng trên quy mô lớn.

Năng lực được kiểm chứng trong và ngoài nước

Định vị “Chủ lực” trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 tiếp nối chuỗi ghi nhận mà Cake đạt được trong năm 2026.

Tháng 7/2026, tạp chí tài chính quốc tế Euromoney công bố Cake là “Vietnam's Best Digital Bank” tại Euromoney Awards for Excellence 2026. Hạng mục này thuộc nhóm Group Level Banking Awards, đánh giá toàn diện một mô hình ngân hàng trên các phương diện như chiến lược, công nghệ, hiệu quả kinh doanh và giá trị mang lại cho khách hàng.

Trước đó, Cake được International Banker trao danh hiệu Best Digital Bank in Vietnam 2025 và được HR Asia Awards 2026 ghi nhận với hai giải thưởng Best Companies to Work for in Asia và Tech Empowerment Awards.

Tính đến hiện tại, Cake là ngân hàng thuần số đã có lợi nhuận EBITDA, đồng thời có tên trong Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025, 2026 do The Asian Banker Global bình chọn.

Những kết quả này cho thấy công nghệ tại Cake đang được chuyển hóa thành năng lực vận hành và giá trị kinh doanh thực tế. Từ góc độ đó, việc được định vị trong nhóm Giải pháp Công nghệ số Chủ lực không chỉ là sự ghi nhận đối với một nền tảng ngân hàng số, mà còn phản ánh năng lực của đội ngũ công nghệ Việt Nam trong việc tự phát triển, làm chủ và vận hành công nghệ tài chính ở quy mô hàng triệu người dùng./.

Cake được HR Asia Awards vinh danh với chiến lược lấy con người làm trọng tâm Ngân hàng số Cake by VPBank đoạt giải thưởng HR Asia Awards 2026, ghi nhận môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy phát triển con người và công nghệ.