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Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về động thái tại Syria

Israel khẳng định quyết liệt phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, đồng thời xác nhận đã trực tiếp gửi cảnh báo sau khi tiến hành vụ không kích vào căn cứ tại Idlib.

Phạm Thanh Sơn
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN phát
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 19/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã gửi thông điệp cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập một căn cứ tại Syria.

Trong podcast của đài phát thanh quân đội, ông nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía Nam, vì điều đó đe dọa chúng tôi… Có vẻ như họ không nghe thấy, vì vậy chúng tôi đã đảm bảo rằng họ hiểu rõ hơn."

Ông cũng tiết lộ, ban đầu Israel đã gửi một thông điệp “về nguyên tắc” phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại một sân bay gần Aleppo, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công căn cứ không quân Abu al-Duhur, gần Idlib, Syria, cách biên giới với Israel khoảng 300 km.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack, đồng thời là đặc phái viên của Mỹ về Syria, quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công và lên án hành động này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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