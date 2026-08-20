Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về động thái tại Syria

Ngày 19/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã gửi thông điệp cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập một căn cứ tại Syria.

Trong podcast của đài phát thanh quân đội, ông nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía Nam, vì điều đó đe dọa chúng tôi… Có vẻ như họ không nghe thấy, vì vậy chúng tôi đã đảm bảo rằng họ hiểu rõ hơn."

Ông cũng tiết lộ, ban đầu Israel đã gửi một thông điệp “về nguyên tắc” phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại một sân bay gần Aleppo, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công căn cứ không quân Abu al-Duhur, gần Idlib, Syria, cách biên giới với Israel khoảng 300 km.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack, đồng thời là đặc phái viên của Mỹ về Syria, quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công và lên án hành động này./.

Xung quanh lời cảnh báo về nguy cơ đối đầu giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat cảnh báo nguy cơ đối đầu giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng, trong bối cảnh Ankara mở rộng ảnh hưởng tại Syria.