Ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đang di chuyển chậm và có khả năng mạnh lên thành bão số 4 trong 24 giờ tới, gây mưa lớn tại Hà Nội và gió mạnh vùng ven biển.

Bản tin 60s ngày 21/8/2026 gồm những nội dung sau:

Hà Nội sẵn sàng kịch bản ứng phó trước khi bão số 4 có thể xuất hiện.

Cháy lớn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình.

Tiếp tục tăng mạnh, giá vàng SJC chạm ngưỡng 146,6 triệu đồng/lượng.

Vé online trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan “cháy hàng”.

Hà Nội di chuyển tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' bên hồ Hoàn Kiếm.

Nga đánh chặn và phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn.

Iran cảnh báo sử dụng vũ khí có sức công phá lớn hơn.

Sân bay quốc tế tê liệt do nhân viên ngừng việc đột xuất tại Israel./.