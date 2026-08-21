Thời tiết ngày 21/8: Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/8, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường/xã: Phúc Thịnh, Thư Lâm, Yên Xuân, Yên Lãng, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Quảng Oai, Cổ Đô, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Ba Vì, Phúc Lộc, Liên Minh, Phú Cát, Hòa Lạc, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Hòa Phú, Bình Minh, Mỹ Đức, Hương Sơn... Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.

Do đó, trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã lân cận: Mê Linh, Ô Diên, Hoài Đức, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Sơn Đồng, Tây Mỗ, Dương Nội, Kiến Hưng, Đại Thanh, Nam Phù, Thanh Trì, Khương Đình, Vĩnh Tuy, Long Biên, Cửa Nam, Yên Hòa, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm… và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió chủ yếu Tây Nam cấp 2-3. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, ngày và đêm 21/8 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18-21 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới sáng sớm nay (21/8) có vị trí ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 8, đặc khu Phú Quý đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ngày và đêm 21/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông; riêng khu vực vịnh Bắc Bộ khả năng có mưa bão.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 22/8, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; riêng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông 3,0-5,0m; biển động.

Rủi ro thiên tai trên biển cấp 2, riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3./.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại nhiều khu vực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và gió mạnh trên biển từ chiều tối 20/8.