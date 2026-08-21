Động đất độ lớn 7,2 rung chuyển miền Nam Peru

Ngày 20/8, Trung tâm Địa chấn Quốc gia Peru cho biết một trận động đất có độ lớn 7,2 đã xảy ra tại miền Nam nước này.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại nào được ghi nhận sau động đất.

Trung tâm Địa chấn Quốc gia Peru thông báo trận động đất có tâm chấn nằm cách thành phố Coracora khoảng 35km về phía Bắc.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất có độ lớn 6,7 với tâm chấn cách khu vực Upahuacho khoảng 40km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Lima gần 800km và độ sâu chấn tiêu là 66km.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Peru, quốc gia nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần, hiện tượng phun trào núi lửa và các hoạt động địa chất.

Năm 2007, một trận động đất độ lớn 7,9 ở khu vực Ica đã làm gần 600 người thiệt mạng./.

Động đất tại Indonesia: Đẩy mạnh cứu trợ giữa hàng nghìn dư chấn Ngày 19/8, các cơ quan chức năng Indonesia tiếp tục đẩy nhanh công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.