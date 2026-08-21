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Cháy lớn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 20/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình làm hư hỏng phần mái gỗ gian cung thánh cùng nhiều tài sản.

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Cháy lớn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình
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Bản tin 60s ngày 21/8/2026 gồm những nội dung sau:

Cháy lớn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình.

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