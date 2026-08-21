Quảng Ngãi thông xe đường tránh đèo Văn Rơi, tiếp tục xử lý các điểm sạt lở mới

Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương, khắc phục khó khăn do thời tiết mưa nhiều, đến chiều 21/8, đường tránh đèo Văn Rơi đoạn qua xã Kon Đào đi Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đã thông xe.

Ông Tạ Chí Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý sửa chữa và Xây dựng Đăk Bình cho biết, từ 9 giờ hôm qua đến chiều nay, đơn vị đã huy động nhiều phương tiện và con người, làm việc khẩn trương để thông tuyến tại km 180+500.

Trong quá trình thông tuyến, vị trí trên tiếp tục sạt lở thêm khoảng 300 mét khối đất, đá. Hiện tại vị trí bị sạt lở nặng đã tạm thông. Lượng công nhân của công ty đang tiếp tục hốt dọn mặt đường, khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục mưa thì khả năng sạt lở sẽ còn tái diễn. Để vị trí trên được kiên cố, cần chờ tư vấn thiết kế, tư vấn dự án và các phòng chuyên môn Sở Xây dựng đánh giá hiện trạng, đo đạc, đưa giải pháp kiên cố cho vị trí sạt lở này.

Điểm sạt lở lớn nhất với khối lượng sạt lở khoảng 3.000 mét khối tại Km180+500 được thông xe vào đầu giờ chiều 21/8. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ngoài ra, cũng tại tuyến đường tránh đèo Văn Rơi tiếp tục phát sinh 1 điểm sạt lở mới, cách vị trí cũ 2km về hướng xã Tu Mơ Rông. Công ty đã kịp bố trí người, phương tiện hốt, mở rộng đảm xe lưu thông bình thường.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tu Mơ Rông, hiện trên quốc lộ 40B từ thôn Tu Mơ Rông đến Long Leo có 4 điểm sạt lở, 2 điểm sụt lún.

Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng các vị trí sạt lở, nguy cơ sạt lở; kiểm tra đảm bảo an toàn dân cư, giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu; kết quả khắc phục hậu quả thiên tai và các khó khăn, vướng mắt, đề xuất kiến nghị của các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Long, nơi đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai./.

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn trên Quốc lộ 24 Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cuối tháng 11/2025, vị trí Km 112+100 đến Km 112+200, Quốc lộ 24 đã xảy ra sạt lở lớn, với khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường lên đến hàng nghìn m3.