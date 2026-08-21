Ngành Đường sắt tăng thêm hàng loạt các chuyến tàu phục vụ dịp nghỉ Lễ 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8-2/9/2026), Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã tăng cường chạy thêm 4 chuyến tàu khách Bắc-Nam SE23/SE24 và 33 chuyến tàu khách khu đoạn.

Theo đó, ngành Đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu trên tuyến Bắc-Nam gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12; tổ chức chạy thêm 4 chuyến tàu thống nhất SE23, SE24 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn các ngày 28/8 và 31/8.

Tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19/20, chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 ngày 29/8 và SE18 ngày 30/8.

Tuyến Hà Nội-Vinh chạy thường xuyên tàu NA1/2, chạy thêm 3 chuyến tàu: NA3 ngày 28/8, QB2 ngày 1-2/9 (hành trình từ Vinh 19h39 đến Hà Nội 3h55).

Tuyến Hà Nội-Đồng Hới chạy thêm 2 chuyến tàu QB1 ngày 28/8 và QB2 ngày 31/8. Tuyến Huế-Đà Nẵng chạy thường xuyên 2 đôi HĐ1/2, HĐ3/4. Tuyến Hà Nội-Lào Cai chạy thường xuyên tàu SP3/4, SP7/8.

Tuyến Hà Nội-Hải Dương-Hải Phòng chạy thường xuyên tàu HP1/2, LP2/3, LP5/6, LP7/8 (4 đôi tàu/ngày). Chạy thêm 12 chuyến tàu LP9 ngày 29/8-1/9; LP10 ngày 30/8-2/9; HP3 ngày 29-30/8 và HP4 ngày 1-2/9.

Tuyến Sài Gòn-Đà Nẵng chạy thường xuyên SE21/22. Tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn chạy thêm 2 chuyến tàu SE30 ngày 28/8 và tàu SE29 ngày 2/9. Tuyến Sài Gòn-Nha Trang chạy hàng ngày SNT2/STN1 và tổ chức chạy thêm 7 chuyến tàu gồm: SNT4, SNT6, SNT8 ngày 28/8; SNT5 các ngày 1-2/9; SNT3 ngày 29/8 và 2/9.

Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết chạy hàng ngày SPT2/SPT1 và chạy thêm 5 chuyến tàu SPT4 ngày 29/8, 30/8, 2/9 và tàu SPT3 ngày 1-2/9.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, đến nay, số lượng vé tàu dịp nghỉ Lễ 2/9 đã bán được 64.000 vé tàu đi các tuyến.

Đặc biệt, vào sáng ngày 28/8 tới, tại Ga Đồng Hới, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” và tổ chức chuyến tàu HQ3 chạy khai trương từ Ga Đồng Hới đến Ga Huế.

Đoàn tàu gồm 8 toa xe, phục vụ hơn 300 hành khách, nổi bật với 5 toa ghế ngồi mềm, xoay 180 độ, toa VIP 24 chỗ, toa cộng đồng và toa dịch vụ giải trí - những không gian được thiết kế để mỗi chuyến đi không chỉ là di chuyển, mà trở thành một trải nghiệm./.

Ngành Đường sắt mở bán vé tuyến tàu di sản miền Trung kết nối Huế-Phong Nha Chuyến tàu di sản kết nối Cố đô Huế với Phong Nha được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, mở rộng không gian liên kết giữa các điểm đến khu vực miền Trung.