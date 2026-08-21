Đối ngoại Việt Nam trước những chuyển biến mang tính bước ngoặt của thế giới

Ban Chỉ đạo 35-Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi của ngoại giao Việt Nam và cách thức xử lý các vấn đề nóng trong lĩnh vực ngoại giao đối ngoại."

Sáng 21/8 tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, Nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Ngoại giao Việt Nam và cách thức xử lý các vấn đề nóng trong lĩnh vực ngoại giao đối ngoại”.

Tại sự kiện, Đại sứ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã chia sẻ về định hướng chiến lược, nhận diện bối cảnh thời đại và những yêu cầu thực tiễn đối với công tác đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo Đại sứ, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến lớn mang tính bước ngoặt, chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Những chuyển động này mang tới cơ hội và thách thức đan xen; tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các mối quan hệ quốc tế.

Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam không thể tách rời sự phát triển của khu vực và thế giới. Vì vậy, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực với ngoại lực là điều kiện tiên quyết để chúng ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” trên con đường phát triển và thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045.”

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã trao đổi, giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến các vấn đề thông tin đối nội, đối ngoại. Các nội dung trao đổi góp phần làm rõ thêm những vấn đề thực tiễn trong công tác thông tin, tuyên truyền về đối ngoại, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp./.

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