Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Để phòng tránh sét hiệu quả, biện pháp an toàn nhất là tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố khi thấy trời chuyển mưa dông, khi trú trong xe ôtô mui kín cần đóng kín cửa, không chạm vào thành xe...

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Để phòng tránh sét hiệu quả, biện pháp an toàn nhất là tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố khi thấy trời chuyển mưa dông. Nếu ở ngoài trời, cần tìm nơi trú ẩn kiên cố (tòa nhà, nơi có vị trí thấp…); tránh khu vực trống, vắng, cao, ẩm ướt, cây cao, cột điện, đường dây điện, vật kim loại. Khi trú trong xe ôtô mui kín: Đóng kín cửa, không chạm vào thành xe hay vật kim loại trên xe.

Không mang theo vật kim loại dài (cuốc, xẻng, gậy, cần câu…), không sử dụng điện thoại di động, không đứng thành nhóm gần nhau, không bơi lội, chèo thuyền, làm việc trên sông, hồ. Nếu ở trong nhà, hãy tránh xa cửa sổ và các thiết bị điện…

Dông lốc là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thường xảy ra bất ngờ, trong thời gian ngắn nhưng có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để phòng tránh dông lốc, cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo; chặt tỉa cành cây, kiểm tra dây điện gần nhà; gia cố nhà cửa, công trình; tháo dỡ, hạ thấp biển quảng cáo, vật dụng dễ bay; chủ động hoãn hoặc dừng các hoạt động ngoài trời; chuẩn bị đèn pin, sạc dự phòng, nước uống, thuốc men, dụng cụ sơ cứu phòng khi mất điện hoặc sự cố; chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh dông lốc.../.

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