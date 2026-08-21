Khánh Hòa - miền đất được mệnh danh là “rừng trầm - biển yến”

Nghề khai thác trầm hương tại Khánh Hòa đang được bảo tồn và gìn giữ những tri thức dân gian, duy trì kinh nghiệm để phát triển, tái tạo và chế tác, làm phong phú, đa dạng sản phẩm trầm hương.

Nghề khai thác trầm hương tại Khánh Hòa đang được người dân bảo tồn và gìn giữ những tri thức dân gian, duy trì kinh nghiệm để phát triển, tái tạo và chế tác, làm phong phú, đa dạng sản phẩm trầm hương.

Trên địa bàn Khánh Hòa hiện có nhiều làng nghề, hợp tác xã, nhóm nghề, hộ làm trầm hương, tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc và nổi tiếng như, nhang trầm, vòng trầm, tượng trầm, tinh dầu trầm…

Nhiều sản phẩm trầm hương của Khánh Hòa đạt chất lượng cao, được chứng nhận sản phẩm OCOP, góp phần khẳng định thương hiệu “trầm hương Khánh Hòa” trong và ngoài nước.

Ngoài trầm hương, Khánh hòa còn có yến sào. Di sản Yến sào không chỉ là giá trị văn hóa mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng. Nghề Yến sào tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững./.