Nghệ An: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, những ngày qua, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng.

Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 16, Quốc lộ 7A, Tỉnh lộ 543D, Tỉnh lộ 7B cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị đứt gãy, chia cắt cục bộ.

Đất đá từ taluy dương trượt sâu xuống lòng đường làm gián đoạn toàn bộ hoạt động, giao thương, sinh hoạt của cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các đợt mưa lớn trút xuống khu vực vùng cao Nghệ An liên tục từ đêm 23/8. Lượng nước mưa ngấm sâu vào lòng đất qua nhiều ngày khiến kết cấu địa chất vốn yếu trên các sườn núi cao bị phá vỡ hoàn toàn. Hàng nghìn mét khối đất đá, bùn nhão cùng cây rừng từ taluy dương sạt trượt tự do, đổ ập xuống lòng đường.

Tại địa bàn xã Nậm Cắn, tình trạng sạt lở diễn ra hết sức phức tạp. Tuyến Quốc lộ 16, con đường huyết mạch giữ vai trò kết nối thương mại và an ninh quốc phòng vùng biên giới xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Đặc biệt, đoạn đi qua bản Piêng Phô một lượng đất đá lớn tràn qua, phủ kín toàn bộ mặt đường gây ách tắc cục bộ.

Ông Hờ Bá Chá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn, cho biết mưa lớn kéo dài trút xuống khu vực từ đêm 23/8 đã khiến địa hình bị biến dạng ở nhiều nơi.

Các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 7A và Quốc lộ 16 đồng loạt xuất hiện các điểm sạt trượt lớn nhỏ.

Tỉnh lộ 7B đi qua xã Mường Xén, đoạn nối liền sang bản Na Lượng (xã Hữu Kiệm), xuất hiện điểm sạt lở lớn gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã đã lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng tại chỗ phối hợp với ngành đường bộ để thu dọn hiện trường.

Đến sáng 25/8, Đơn vị Quản lý đường bộ khu vực cùng sự hỗ trợ của lực lượng xung kích địa phương đã điều động máy móc chuyên dụng và nhân lực tiếp cận hiện trường bản Piêng Phô.

Các công nhân tích cực hốt dọn bớt lớp bùn lầy, san gạt đất đá nhằm khẩn trương mở luồng tạm thời cho các phương tiện ưu tiên.

Không chỉ riêng các tuyến quốc lộ, hệ thống đường tỉnh lộ kết nối đến các xã vùng xa của huyện miền núi Nghệ An cũng hứng chịu tổn thất nặng nề.

Tại tuyến Tỉnh lộ 7B đi qua xã Mường Xén, đoạn nối liền sang bản Na Lượng (xã Hữu Kiệm) xuất hiện điểm sạt lở lớn gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Do điểm sạt trượt vẫn còn hiện tượng đá lăn lẻ tẻ từ trên cao xuống, các đội bảo trì đường bộ đang phải túc trực tại chân dốc, chờ thời tiết ổn định hơn mới có thể đưa phương tiện cơ giới vào hốt dọn triệt để.

Tỉnh lộ 543D ghi nhận còn khoảng 10 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khi đó, tình hình trên Tỉnh lộ 543D được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến sáng 25/8, tuyến giao thông này vẫn bị chia cắt hoàn toàn, cô lập đường vào nhiều bản làng.

Điểm sạt lở nặng nhất xảy ra tại địa phận bản Xốp Típ với vệt trượt kéo dài gần 500m. Hàng nghìn tấn đất đá chất đống cao ngang đầu người, chia cắt hoàn toàn lưu thông giữa xã Mường Xén và trung tâm xã Mường Típ.

Thông tin chi tiết về thực trạng này, ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Típ, cho biết sau các đợt thiên tai từ năm 2025, tuyến Tỉnh lộ 543D có tổng chiều dài hơn 40km nối từ xã Mường Xén vào trung tâm xã Mường Típ thì có tới 2/3 chiều dài tuyến đường bị ảnh hưởng tiêu cực với khoảng 30 điểm sạt lở lớn nhỏ.

Thời gian qua, các đơn vị quản lý đường bộ thời gian qua đã rất nỗ lực khắc phục tạm thời để duy trì mạch máu giao thông. Tuy nhiên, do khối lượng sạt trượt quá lớn, nhiều vị trí bị mất đứt toàn bộ nền đường hoặc sạt taluy dương kéo dài hàng trăm mét, việc xử lý triệt để đòi hỏi nguồn lực kinh phí và kỹ thuật rất lớn.

Chính quyền địa phương đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để sửa chữa toàn tuyến.

“Tính đến thời điểm hiện tại, riêng trên tuyến Tỉnh lộ 543D ghi nhận còn khoảng 10 điểm sạt lở dư nát, trong đó có 4 điểm ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Bằng sự nỗ lực vượt bậc của các đơn vị duy tu bảo dưỡng, tính đến hết ngày 24/8, lực lượng chức năng đã dọn dẹp và thông tuyến kỹ thuật được 3 điểm. Điểm sạt lở lớn còn lại tại km71, đoạn qua bản Xốp Típ vẫn chưa thể thông tuyến, các đơn vị đang được tập trung toàn bộ máy móc, chờ thời tiết tạnh ráo là triển khai thi công,” ông Vi Văn Sơn chia sẻ thêm.

Sạt lở không chỉ làm ngưng trệ các trục đường lớn mà còn đe dọa trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân trong các bản tái định cư. Đơn cử như đoạn đường độc đạo dẫn lên bản tái định cư Xốp Phe (xã Mường Típ) đã bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc nghẽn hoàn toàn từ 16 giờ 30 phút ngày 24/8, khiến việc đi lại cũng như tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân gặp nhiều trở ngại.

Trước diễn biến thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cực đoan, chính quyền tỉnh Nghệ An cùng Ủy ban Nhân dân các xã miền núi đã đồng loạt phát thông báo khẩn cấp, liên tục phát sóng cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý di chuyển qua các đoạn đường đang sạt lở, các khu vực có dấu hiệu đứt gãy đồi núi hoặc nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu chủ phương tiện chủ động tìm kiếm các lộ trình thay thế phù hợp và chỉ di chuyển khi các lực lượng chức năng xác nhận đã bảo đảm điều kiện an toàn.

Tại các điểm xung yếu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã phân công cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự và lực lượng xung kích túc trực 24/24 giờ để điều tiết, cắm biển cảnh báo và rào chắn cấm người qua lại. Đồng thời, các phương tiện cơ giới cũng đã được huy động sẵn sàng ở các vị trí trọng yếu để ngay khi có sự cố là triển khai khắc phục lập tức.

Bên cạnh việc bảo đảm hạ tầng giao thông, công tác vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cũng được đưa lên hàng đầu. Các đoàn công tác của xã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các bản trực tiếp đến từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình sống dưới chân taluy nguy hiểm hoặc ven sông, suối để tuyên truyền, vận động di dời đến nơi an toàn, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân miền Tây Nghệ An trong suốt mùa bão lũ./.

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