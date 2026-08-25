Nhiều sông tại Hà Nội vượt báo động 3, hơn 300 hộ dân tại xã Trung Giã bị cô lập

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, đến sáng 25/8, mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi vượt mức báo động 3; 338 hộ dân tại xã Trung Giã bị cô lập do đường giao thông ngập sâu.

Thành phố đang vận hành hàng trăm trạm bơm thủy lợi để tiêu úng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Báo cáo nhanh số 2255/BC-TLPCTT ngày 25/8 cho biết lúc 5 giờ cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 8,52m, vượt báo động 3 là 0,52m.

Trên sông Tích, mực nước tại trạm Kim Quan đạt 8,62m, vượt báo động 3 là 0,22m; tại trạm Vĩnh Phúc đạt 8,1m, vượt báo động 3 là 0,1m.

Mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,03m, vượt báo động 3 là 0,03m. Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 7,97m, vượt báo động 2 là 0,97m, xấp xỉ báo động 3.

Mực nước sông Đáy tại trạm Ba Thá đạt 6,09m, cao hơn báo động 1 là 0,59m. Trong khi đó, mực nước các sông Đà, sông Hồng và sông Đuống vẫn thấp hơn nhiều so với mức báo động 1.

Một số hồ thủy lợi trên địa bàn thành phố đang ở ngưỡng tràn. Hồ Đồng Mô có mực nước 21,55m, đang xả tràn 4 cửa. Các hồ Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà và Quan Sơn tràn tự do; hồ Đồng Đò mở cửa xả lũ 20cm. Báo cáo cũng xác định hồ Đồng Sương nằm trong nhóm hồ ở ngưỡng tràn.

Theo số liệu lũy kế từ đầu đợt thiên tai, tại xã Trung Giã có 338 hộ bị cô lập do đường giao thông ngập sâu; tổng số người bị ảnh hưởng là 1.489 người. Một người tại địa phương bị gãy tay; một nhà mái cấp 4 bị sập.

Về tình trạng ngập nhà ở, 120 nhà tại xã Sơn Đồng đã không còn bị ảnh hưởng; hiện còn một nhà tại xã Hồng Sơn bị ngập.

Tại xã Đa Phúc, khoảng 11m mái đê thượng lưu tại vị trí K12+85 đê tả Cà Lồ bị sạt trượt. Xã Hồng Vân ghi nhận khoảng 800m đường thôn, xóm bị ngập.

Về sản xuất nông nghiệp, 682,4ha lúa, mạ; 130,64ha rau màu; 19ha cây hằng năm khác và 1,78ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Trong kỳ báo cáo, diện tích lúa bị ảnh hưởng tăng thêm 141ha tại xã Thư Lâm; diện tích rau màu tăng thêm 24,04ha tại xã Hồng Vân. Tại xã Kiều Phú, 5.900 con gia cầm phải di dời.

Từ 16 giờ 30 ngày 24/8 đến 5 giờ 30 ngày 25/8, Hà Nội xuất hiện mưa rải rác, lượng mưa không đáng kể. Đến 5 giờ ngày 25/8, trên địa bàn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý không xuất hiện điểm úng ngập.

Công ty đang vận hành các trạm bơm đầu mối gồm Yên Sở, Bắc Thăng Long-Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Đồng Bông 1 cũ và Mậu Lương để hạ mực nước trên hệ thống.

Đối với hệ thống thủy lợi, toàn thành phố đang vận hành 213 trạm bơm với 863 máy, tổng công suất 2.865.318 m3/giờ. Trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 4 máy.

Theo dự báo, trong hai ngày 25 và 26/8, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và dông vào đêm và sáng sớm; từ ngày 27 đến 29/8 tiếp tục có mưa rào và dông.

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các xã, phường, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và sự cố; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức trực ban, kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục./.

Bão số 4 suy yếu, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn Đến 4h ngày 25/8, bão số 4 Narra ở vùng biển phía Nam Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h.