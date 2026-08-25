Ngành Nước đứng trước cơ hội chuyển đổi số, thích ứng trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “Chuyển đổi số-tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới," Tuần lễ ngành Nước Việt Nam (Vietnam Water Week 2026) diễn ra từ ngày 16-18/9/2026 tại Hà Nội sẽ quy tụ khoảng 180 tổ chức, doanh nghiệp với khoảng 250 gian hàng, cùng sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) nhìn nhận, ngành Nước Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu mới về bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước và chất lượng dịch vụ.

“Ngành Nước Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và huy động nguồn lực đầu tư đang trở thành những yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển bền vững của ngành,” ông Điệp đánh giá.

Từ đó, ông cho rằng Vietnam Water Week 2026 không chỉ là nơi giới thiệu những công nghệ và giải pháp tiên tiến, mà quan trọng hơn là diễn đàn để các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác quốc tế cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức và xây dựng các sáng kiến hợp tác vì sự phát triển bền vững của ngành nước Việt Nam và khu vực.

Theo đó, các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tại Vietnam Water Week 2026 được giới thiệu tập trung vào những lĩnh vực đang được ngành Nước quan tâm như: cấp nước và thoát nước; xử lý nước cấp, nước thải; chuyển đổi số, tự động hóa, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh; giảm thất thoát nước; tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon; kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng nước; công nghệ xử lý môi trường, quản lý chất thải và các giải pháp công nghệ xanh phục vụ phát triển đô thị bền vững.

Song song với hoạt động triển lãm chuyên ngành có diện tích khoảng 4.000m², chuỗi hội thảo và diễn đàn chuyên đề sẽ tập trung vào những vấn đề lớn của ngành Nước hiện nay, trong đó có chuyển đổi số ngành Nước trong kỷ nguyên mới; các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực đầu tư tư nhân và hình thức đối tác công-tư (PPP); bình đẳng giới trong doanh nghiệp ngành Nước; đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị, vận hành.

Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chuyên ngành quan trọng, góp phần kết nối các nguồn lực và thúc đẩy những giải pháp mới cho ngành Nước Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và thích ứng với những thách thức ngày càng gia tăng.

Vietnam Water Week 2026 dự kiến có sự tham gia của các tổ chức quốc tế, tổ chức phát triển, hiệp hội ngành Nước cùng cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Đức, Hoa Kỳ, Hungary, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ...

Phía VWSA cũng kỳ vọng sự tham gia ngày càng rộng rãi của các đối tác quốc tế sẽ tạo thêm cơ hội để ngành Nước Việt Nam tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư và hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới./.

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