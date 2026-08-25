Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp 2026-2031

Sáng 25/8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình từ hỗ trợ ngắn hạn sang kiến tạo sinh kế bền vững, đồng thời chính thức khởi động chương trình "Tết Nhân ái 2027" với nhiều đổi mới thiết thực.

Chương trình phối hợp hành động giữa hai cơ quan do bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trực tiếp ký kết.

Chuyển từ "cứu trợ ngắn hạn" sang "kiến tạo sinh kế"

Với thông điệp chủ đạo: "Kết nối nhân đạo-Hỗ trợ sinh kế-Phát triển cộng đồng bền vững," chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 đặt mục tiêu giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương nâng cao khả năng tự chủ, tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Trọng tâm cốt lõi của chiến lược này là xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác/Hợp tác xã Nhân đạo. Đây sẽ là nơi gắn kết thực chất các giá trị nhân đạo sâu sắc với việc tạo dựng sinh kế. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, hai bên đã thống nhất triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Hướng tiếp cận mới này nhằm từng bước chuyển từ các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ ngắn hạn sang các giải pháp mang tính bền vững, phát huy tối đa nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: “Trong hoạt động nhân đạo, thước đo cuối cùng và ý nghĩa nhất không nằm ở số lượng sự kiện chúng ta tổ chức, mà nằm ở chỗ: Có bao nhiêu cuộc đời được vẹn tròn? Có bao nhiêu gia đình xây dựng được sinh kế ổn định? Và có bao nhiêu người nhận được sự giúp đỡ hôm nay có thể tự lực vươn lên, đứng vững trên đôi chân của mình vào ngày mai?”

Bà Thảo cũng bày tỏ kỳ vọng về một "vòng tuần hoàn nhân văn," nơi những người từng nhận được sự hỗ trợ sẽ tiếp tục trao đi cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Khi lòng nhân ái cộng hưởng cùng sức mạnh liên kết của hệ thống Liên minh Hợp tác xã, chương trình không chỉ tạo ra việc làm hiệu quả mà còn đóng góp thiết thực vào việc xây dựng một cộng đồng tự cường, một nền kinh tế phát triển bao trùm, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Tổ chức ít nhất 34 điểm "Chợ Tết Nhân ái"

Để biến nhận thức thành hành động, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã kêu gọi các hợp tác xã tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động tạo cơ hội để người có hoàn cảnh khó khăn tham gia làm thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã do mình quản lý.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khởi động chương trình "Tết Nhân ái 2027". (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

“Mỗi cơ hội được trao đi đúng lúc sẽ là điểm tựa giúp một cá nhân vượt qua nghịch cảnh; mỗi sinh kế bền vững được kiến tạo sẽ giúp một gia đình ổn định cuộc sống lâu dài,” bà Vân chia sẻ.

Minh chứng sống động nhất cho tinh thần sẻ chia này đã diễn ra ngay tại sự kiện. Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đã đồng lòng quyên góp phần quà tặng của mình (trị giá 1 triệu đồng/phần bằng phiếu mua hàng Saigon Co.op) để gửi tặng chương trình "Tết Nhân ái 2027."

Với sự chung tay này, hai cơ quan đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 34 điểm "Chợ Tết Nhân ái" dành cho bà con nghèo trên cả nước. Tại đây, người dân sẽ sử dụng các phiếu mua hàng được trao tặng để tự do lựa chọn nhu yếu phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình.

Việc thay đổi phương thức từ "phát quà thụ động" sang "trợ giúp chủ động" không chỉ mang lại hiệu quả thực tế mà còn trao cho người dân quyền tự quyết, tôn trọng nhân phẩm và mang lại niềm vui trọn vẹn trong những ngày Tết cổ truyền.

Các đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham gia ủng hộ chương trình "Tết Nhân ái 2027." (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ngay sau lễ ký kết, chương trình "Tết Nhân ái 2027" đã chính thức được khởi động. Việc lễ ký kết hợp tác nhân đạo được tổ chức ngay sau phiên bế mạc Đại hội mang một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự nối tiếp liền mạch giữa những định hướng của nhiệm kỳ mới với các hành động thực tiễn, mở ra một chặng đường mới đầy hứa hẹn cho giai đoạn 2026-2031./.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đổi mới tư duy, bứt phá bằng 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quán triệt tinh thần chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động nhân đạo mang tính phong trào, thụ động sang phương thức kết nối, điều phối chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên dữ liệu.