Phú Thọ gỡ vướng mắc cho dự án trọng điểm Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì

Trước các khó khăn, vướng mắc kéo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư, khởi công ngày 3/2/2025. Tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh Phú Thọ là 11,06km, trong đó có hơn 2km chuyển hướng tuyến, được xây dựng mới hoàn toàn (từ Km47 cầu Thượng Lạp đến cầu Hạc Trì).

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 19/8, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn đang tiếp tục di chuyển hệ thống cấp nước, điện và hoàn thiện phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng nhất định đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Cụ thể, xã Hội Thịnh đã di chuyển 330/833,37m đường ống cấp nước, phấn đấu hoàn thành phần còn lại trong tháng 8/2026; xã Tề Lỗ hoàn thành di chuyển 135/135m đường ống cấp nước. Xã Vĩnh An đã bàn giao mặt bằng 4/37 vị trí móng cột điện, đồng thời hoàn thiện phương án bồi thường 106,8m2 đất ở cho hộ dân.

Tại xã Vĩnh Hưng, 900/3.300m đường ống cấp nước đã được di chuyển, cùng với mặt bằng 18/80 vị trí móng cột điện được bàn giao. Xã Vĩnh Thành đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di chuyển đường ống cấp nước và hoàn thiện phương án di chuyển, hạ ngầm hệ thống điện để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm đánh giá, mặc dù diện tích mặt bằng sạch bàn giao cho dự án khá lớn nhưng tiến độ thi công trên tuyến còn chậm, số lượng máy móc, thiết bị và nhân lực tại công trường chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương trong hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản cần được tăng cường.

Ông Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị rà soát cụ thể từng vị trí, từng phần việc; xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng; chủ đầu tư phối hợp, hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di chuyển tài sản và phải thông báo trước để người dân biết, phối hợp thực hiện.

Đối với thi công, chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng phương án thi công linh hoạt theo điều kiện thực tế và thời tiết. Những vị trí đã hoàn thành bồi thường, người dân đồng thuận, mặt bằng được bàn giao phải tổ chức thi công ngay, thực hiện phương châm mặt bằng được giải phóng đến đâu, thi công đến đó, không để phát sinh thời gian chờ đợi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và Ủy ban Nhân dân các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành khẩn trương phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Thông báo số 518/TB-UBND ngày 7/8/2026.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn từ phường Vĩnh Yên đến phường Việt Trì. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đối với vật liệu thừa từ quá trình thi công, Ban Quản lý dự án Hàng hải và đường thủy được yêu cầu làm việc với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đơn vị quản lý bãi Đồng Mong, để thống nhất phương án thực hiện; đồng thời gửi Sở Xây dựng hướng dẫn theo quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện.

Về di chuyển, bồi thường đường điện tại xã Vĩnh Thành, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phải phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thành thống nhất phương án di chuyển, giải pháp kỹ thuật và đầu tư hoàn trả công trình. Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định.

Nhấn mạnh Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ông Quách Tất Liêm yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, các địa phương và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, xử lý ngay các vấn đề phát sinh.

Các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026./.

Nâng cao hiệu quả đầu tư từ chú trọng bảo dưỡng hạ tầng giao thông tại Phú Thọ Với phương châm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống, công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông góp phần giữ vững “mạch máu” giao thông Phú Thọ.

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