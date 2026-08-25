Hà Nội triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị, đồng thời xây dựng mô hình phát triển Thủ đô 4D, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/8/2026 về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch tổng thể Thủ đô được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; đồng thời xây dựng lộ trình triển khai các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch các cấp độ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Theo kế hoạch, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội gồm 5 loại: quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn; quy hoạch khu chức năng; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm.

Việc cụ thể hóa các định hướng lớn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô được tổ chức theo mô hình cấu trúc phát triển đã xác định.Trong đó, cực trung tâm giữ vai trò hạt nhân. Khu vực Nội đô lịch sử và Nội đô lịch sử mở rộng tập trung tái cấu trúc theo mô hình nén-xanh, khai thác không gian ngầm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với bảo tồn di sản.

Khu vực hai bên đường Vành đai 4 được định hướng hình thành dải đô thị mới hiện đại, tạo vùng đệm giảm tải dân số cho lõi nội đô.

Một trong những không gian quan trọng là cực sông Hồng, được cụ thể hóa qua các đồ án quy hoạch phân khu từ SH-1 đến SH-4, trải dài từ thượng lưu đến hạ lưu, định hướng trở thành trục xương sống cảnh quan, công viên sinh thái, trung tâm văn hóa - dịch vụ biểu tượng của Thủ đô.

Cực phía Bắc gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu thương mại tự do và logistics; cực phía Đông đảm nhận chức năng trung tâm thương mại, logistics, cảng cạn ICD.

Khu vực Phú Xuyên được định hướng phát triển đô thị công nghiệp, logistics đa phương thức gắn với sân bay thứ hai phía Nam.

Khu vực Vân Đình-Đại Nghĩa phát triển đô thị di sản, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái hai bên sông Đáy.

Ở phía Tây, Hà Nội xác định Hòa Lạc là hạt nhân khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cực Tây Bắc được định hướng trở thành đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng núi Tản-sông Đà. Khu vực Tây Nam tập trung phát triển đô thị giáo dục, đào tạo, y tế và nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch, toàn thành phố cần tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Trong số này, 47 đồ án, chiếm 58,02%, tiếp tục thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy hoạch đã triển khai trước đây; 34 đồ án, chiếm 41,98%, được lập mới theo định hướng phát triển mới.

Thành phố ưu tiên tập trung thực hiện, hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị; trong đó, có các quy hoạch phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch đô thị phía Tây Vành đai 4, một số khu vực phía Tây Bắc và các quy hoạch lập mới theo tuyến, thuộc những vùng đệm sinh thái trước đây; cùng với quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đông đảo người dân xem quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ xây dựng mô hình phát triển Thủ đô 4D; nâng cấp hệ thống thông tin quy hoạch; số hóa, chuẩn hóa dữ liệu GIS các cấp quy hoạch. Dữ liệu về không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật khung, không gian tầm thấp và tầm cao được tích hợp, gắn với phân kỳ đầu tư và theo dõi, giám sát tiến độ triển khai các dự án ưu tiên.

Cùng với tổ chức không gian phát triển, thành phố triển khai nhiệm vụ theo 10 nhóm ngành, lĩnh vực, gồm bảo vệ môi trường và xử lý úng ngập; trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kinh tế; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; tái cấu trúc đô thị; nguồn nhân lực; mô hình quản trị Thủ đô và phát triển vùng Thủ đô; xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hà Nội định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao; phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thành phố cũng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thành phố thông minh, phát triển đồng bộ hạ tầng số và nền tảng AI dùng chung, bảo đảm an ninh mạng.

Về nguồn nhân lực và quản trị, Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, quản trị công; nghiên cứu cơ chế đặc thù thu hút chuyên gia đầu ngành đóng vai trò như tổng công trình sư và xây dựng mô hình quản trị thông minh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực./.

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm Phạm vi quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã) và quy mô lập quy hoạch là ~3.359,84km2 (335.984ha).