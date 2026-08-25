Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

Ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tiến hành bầu bà Vũ Thị Mai Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Mai Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hạnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Vũ Thị Mai Anh, sinh năm 1976, quê quán ở phường Hồng Gai (Quảng Ninh), có trình độ Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Bà Vũ Thị Mai Anh từng giữ các cương vị Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó Trưởng ban, Trưởng ban của Ban Thi đua-Khen thưởng của Sở Nội vụ; Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hạ Long; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Nội vụ.

Bà Vũ Thị Mai Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 và là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra trong bối cảnh địa phương đang tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

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