Hòn Nhàn - điểm đến hoang sơ mới trên bản đồ du lịch biển

Nằm ẩn mình giữa vùng biển ven bờ xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hòn Nhàn đang là điểm đến thu hút du khách gần xa nhờ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của quần thể đá trầm tích núi lửa cùng hệ sinh thái biển phong phú, nguyên vẹn.

Cách bờ khoảng 15 phút di chuyển bằng thuyền, Hòn Nhàn mở ra một không gian thiên nhiên thanh bình, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào nơi phố thị.

Nhìn từ trên cao, hòn đảo nhỏ nổi bật với lớp đá đen bazan, đá ong và vết tích nham thạch phun trào hàng triệu năm, được thiên nhiên nhào nặn xếp lớp hài hòa như một hình trái tim giữa muôn trùng sóng nước.

Không chỉ sở hữu địa mạo độc đáo, nơi đây còn chinh phục du khách bởi làn nước trong vắt nhìn thấy tận đáy. Chị Lê Thu Thảo, đến từ thành phố Huế chia sẻ: “Nước biển ở đây trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng, cảm giác rất thư giãn.”

Anh Trần Văn Khánh, ở xã Vạn Tường, cho biết khi tới đây, anh muốn trải nghiệm cảm giác lặn biển và chèo SUP vì biển ở đây rất lặng, nước rất trong. Đặc biệt, việc lội nước bắt ốc mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm rất thú vị.

Với nhiều du khách, vẻ đẹp nguyên sơ của Hòn Nhàn luôn có sức hút đặc biệt. Anh Nguyễn Trung Thành, ở xã Nghĩa Hành chia sẻ, mỗi lần trở lại Hòn Nhàn, anh vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Anh được hít hà không khí mát lành, tự do ngắm san hô, cá biển và chụp lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ hòa cùng cảnh quan hùng vĩ, nên thơ. Bên cạnh đó, các hoạt động như cắm trại ngắm bình minh hay thưởng thức hải sản tươi ngon bên bờ biển cũng mang đến cho cho anh những trải nghiệm khó quên.

Các bạn trẻ tìm đến Hòn Nhàn để du lịch trải nghiệm. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Một điểm cộng lớn của Hòn Nhàn là ý thức bảo vệ môi trường rất cao của cộng đồng cư dân địa phương. Người dân nơi đây xem biển như ngôi nhà chung, chủ động thu gom rác thải, chung tay bảo vệ hệ sinh thái rong mơ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định không khai thác thủy sản trong mùa sinh sản nhằm tái tạo nguồn lợi biển.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang triển khai đề án phát triển du lịch Hòn Nhàn gắn với công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Định hướng của xã là khai thác các loại hình dịch vụ cộng đồng, thể thao dưới nước như, lặn ngắm san hô, chèo SUP để tạo sinh kế cho người dân, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Với lợi thế có thể quan sát dải bờ biển Ba Làng An, ngọn hải đăng và nhìn rõ đảo Lý Sơn trong những ngày thời tiết thuận lợi, sự xuất hiện của Hòn Nhàn hứa hẹn sẽ làm phong phú thêm bản đồ du lịch biển Quảng Ngãi, tạo ra một điểm dừng chân sinh thái mới mẻ, hấp dẫn đối với du khách gần xa./.

Ghé thăm Hòn Nhàn - điểm đến không thể bỏ qua tại Quảng Ngãi Hòn Nhàn (tỉnh Quảng Ngãi) đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nhờ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của quần thể đá trầm tích núi lửa và làn nước trong xanh, với hệ sinh thái san hô phong phú...

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