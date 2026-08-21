Lâm Đồng: Tháo gỡ vướng mắc, đưa Dinh 1 Đà Lạt trở lại hoạt động

Sau hơn 2 năm đóng cửa, Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp King Palace tại Dinh 1 Đà Lạt đã có cơ hội hoạt động trở lại khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt tiếp tục thuê đất thực hiện dự án.

Trong bối cảnh địa phương đang tập trung khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan để gia tăng sức hút du lịch, quyết định này được xem là hướng xử lý phù hợp, vừa tháo gỡ một dự án kéo dài, vừa góp phần khôi phục điểm du lịch nổi tiếng, từng thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.

Theo Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 19/8/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt tiếp tục thuê đất thực hiện dự án King Palace. Quyết định được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài do những vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Đáng chú ý, quyết định lần này không phải là sự bỏ qua những tồn tại trước đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch và các nghĩa vụ liên quan. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài chính và các nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có mặt tại Dinh 1 Đà Lạt sáng 21/8, phóng viên TTXVN chứng kiến hàng chục lượt du khách đứng trước cổng khu du lịch nổi tiếng đang cổng đóng then cài. Nhiều du khách nuối tiếc đứng chụp ảnh phía ngoài cổng để lưu lại điểm đến trong chuyến du lịch của mình.

Anh Võ Anh Quân, du khách đến từ Đồng Nai cho biết, đã từng đến điểm du lịch này cách đây 3 năm. Nay trở lại cùng gia đình, anh mong muốn giới thiệu cho mọi người trong đoàn một nơi “rất Đà Lạt” ở thành phố ngàn hoa này. Nhưng đáng tiếc là không thể vào bên trong để thăm lại một điểm du lịch đáng nhớ mà mình từng đến.

Bên trong khuôn viên, nhiều nhân viên của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt đang dọn dẹp lại vườn hoa dưới cánh rừng thông, sau cơn mưa chiều tối qua. Đại diện khu du lịch cho biết, đang “set up” lại, hoàn thiện trước khi mở cửa đón khách sau Quyết định 4218 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sớm mở cửa trở lại trong tháng 8 này.

Việc cho King Palace hoạt động trở lại càng có ý nghĩa khi nhìn vào sức hút của điểm đến này trước đây. Dinh 1 Đà Lạt nằm trên khu đồi thông rộng hơn 18 ha, là công trình kiến trúc cổ điển châu Âu được xây dựng từ năm 1940. Nơi đây từng gắn với nhiều giai đoạn lịch sử, từ thời vua Bảo Đại sau đó là Quốc trưởng Bảo Đại, đến giai đoạn trở thành nơi nghỉ mát của các nguyên thủ chế độ cũ. Chính giá trị kiến trúc, cảnh quan và lịch sử đặc biệt đã tạo nên sức hấp dẫn riêng mà không phải điểm du lịch nào ở Đà Lạt cũng có được.

Sau nhiều năm bỏ hoang, xuống cấp, năm 2014, tỉnh Lâm Đồng cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê đất, thuê rừng trong thời hạn 50 năm để thực hiện dự án King Palace với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng; riêng kinh phí trùng tu Dinh 1 và các biệt thự khoảng 100 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2015, dự án mở cửa đón khách. Doanh nghiệp đã cải tạo Dinh 1, các biệt thự, vườn thượng uyển, khu đón tiếp, khu bán hàng lưu niệm và nhiều hạng mục phụ trợ; đồng thời sưu tầm hàng nghìn hiện vật, đồ dùng cùng thời, tạo nên không gian tham quan có giá trị lịch sử, văn hóa.

Hiệu quả khai thác của khu du lịch này thể hiện rõ qua lượng khách. Khi còn hoạt động, Dinh 1 từng đón khoảng 2.000-3.000 lượt khách mỗi ngày, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước; đóng góp ngân sách Nhà nước từ 2 đến gần 4 tỷ đồng.

Đây là những con số cho thấy King Palace không chỉ có giá trị về mặt bảo tồn mà còn là một sản phẩm du lịch có khả năng tạo nguồn thu, việc làm và thúc đẩy các dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, dự án từng phải chấm dứt hoạt động sau Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, do những sai phạm liên quan việc cho thuê nhà, đất và chưa thực hiện đấu giá theo quy định tại thời điểm đó. Năm 2021, tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động dự án; đến tháng 4/2024 yêu cầu doanh nghiệp dừng khai thác, kinh doanh và bàn giao tài sản, đất đai để tỉnh quản lý, xây dựng phương án đấu giá cho thuê.

Hệ quả là điểm du lịch từng rất nhộn nhịp rơi vào cảnh đóng cửa. Nhiều hạng mục xuống cấp, trần nhà mục, sập từng mảng, tường và các khối nhà xuất hiện tình trạng mốc, rong rêu. Nếu tiếp tục kéo dài, nguy cơ mất giá trị khai thác du lịch của một công trình lịch sử là rất lớn.

Trong bối cảnh đó, quyết định cho doanh nghiệp tiếp tục thuê đất để triển khai King Palace là lựa chọn có cơ sở thực tiễn. Thay vì để một tài sản có giá trị lịch sử, cảnh quan và khả năng tạo nguồn thu tiếp tục xuống cấp, địa phương lựa chọn hướng tháo gỡ trên cơ sở các quy định pháp luật mới, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Điều quan trọng trong giai đoạn tới là King Palace phải được phục hồi đúng hướng, bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch, bảo tồn giá trị lịch sử, cảnh quan và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Khi những yêu cầu này được đáp ứng, việc đưa Dinh 1 trở lại hoạt động không chỉ giải quyết một dự án kéo dài mà còn bổ sung cho Đà Lạt một sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách và nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản văn hóa-lịch sử trên địa bàn.

Quyết định của tỉnh vì vậy không đơn thuần là “mở cửa” lại một điểm du lịch mà còn là bước đi nhằm biến nguồn lực đang bị bỏ phí thành động lực phục vụ phát triển du lịch bền vững của Đà Lạt-Lâm Đồng./.

Lâm Đồng: Cần sớm có phương án sử dụng lại Khu Du lịch Dinh 1 Đà Lạt Tình trạng buộc ngừng hoạt động của dự án Khu du lịch Dinh 1 Đà Lạt làm lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp cũng như nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời làm mất đi điểm du lịch rất nổi tiếng.