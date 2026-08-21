Đặc khu Trường Sa hướng tới trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển

Đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển.

Hai tiếng "đặc khu" vì thế không đơn thuần là một tên gọi mới mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới, nơi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền gắn chặt với xây dựng đời sống, phát triển kinh tế và củng cố sức sống của cộng đồng nơi đầu sóng.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh xác định biển, đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Trường học ở đặc khu Trường Sa được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Tham gia Đoàn công tác số 19 của tỉnh Ninh Bình đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 3 đến 13/7, các thành viên trong đoàn cảm nhận rõ diện mạo đang đổi thay của từng đảo.

Mỗi nơi có một đặc điểm riêng, nhưng đều cho thấy sức sống của con người Việt Nam giữa trùng khơi, đồng thời là những điểm tựa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền và duy trì đời sống trên biển của con người đất Việt.

Mỗi buổi sáng ở Đặc khu Trường Sa bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc của cuộc sống nơi biển đảo: Tiếng máy tàu, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng gọi nhau của ngư dân, tiếng trẻ đến trường và đặc biệt là tiếng chuông chùa ngân giữa biển trời.

Những âm thanh ấy không chỉ tạo nên nhịp sống bình yên giữa biển khơi mà còn gợi cảm giác gần gũi với đất liền, với quê hương, đất nước.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Vùng 4 Hải quân luôn quan tâm xây dựng các đảo ngày càng phát triển toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Những chủ trương và nỗ lực đó được thể hiện rõ qua diện mạo, đời sống và các công trình trên từng đảo mà Đoàn công tác số 19 đi qua.

Trẻ em trên đảo Đá Tây A. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Tại Trường Sa Lớn, cuộc sống của người dân ngày càng ổn định với trường học, bệnh xá, nhà văn hóa và các công trình phục vụ đời sống.

Anh Nguyễn Thế Chính, cư dân trên đảo Trường Sa Lớn chia sẻ, dù sống giữa đảo xa, người dân luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ và đất liền. Trẻ em được chăm lo việc học tập; chùa là nơi người dân tìm đến trong những ngày lễ, Tết hoặc khi cần một khoảng lặng.

Đến Đảo Đá Tây A, màu xanh hiện diện ngày càng rõ giữa cái nắng và gió mặn mòi của biển. Những cây tra, bàng vuông, dừa... được quân và dân trên đảo kiên trì vun trồng, chăm sóc.

Cùng với cây xanh, nhiều công trình phục vụ đời sống và hỗ trợ ngư dân được xây dựng như nhà máy sản xuất nước đá, nhà đại đoàn kết và các công trình sinh hoạt cộng đồng... từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đời sống và hỗ trợ ngư dân.

Đảo Đá Tây A có vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, giúp tàu thuyền neo đậu, sửa chữa, tiếp nhận nước ngọt, lương thực, chăm sóc sức khỏe và tránh trú bão khi thời tiết bất lợi.

Sự gắn kết giữa sự nghiệp bảo vệ biển, đảo với công việc hỗ trợ sinh kế của ngư dân ở nơi đây là nhiệm vụ hiện hữu thường ngày và tạo nên điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Trẻ em vui chơi ở đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Tại Đảo Sinh Tồn, diện mạo của một cộng đồng dân cư giữa biển hiện lên rõ nét hơn. Điều kiện sinh hoạt từng bước được cải thiện, các công trình dân sinh được hoàn thiện, cây xanh được chăm sóc kỹ càng, ngút ngàn che phủ cả một vùng biển đảo mênh mông, tạo thêm không gian sống cho quân và dân trên đảo.

Ở Đảo Trường Sa Đông, nơi thường xuyên chịu tác động của gió mùa, sóng lớn và hơi muối, những hàng cây xanh vẫn “nhẫn nại, kiên trì” phát triển sau lớp bê tông chắn sóng. Mỗi gốc cây, vườn rau được các chiến sỹ cùng người dân trên đảo chăm chút cẩn thận, giúp cuộc sống trên đảo bớt khắc nghiệt hơn và khiến người dân thêm yêu nơi mình gắn bó.

Tại Đảo Thuyền Chài, cây xanh ngày càng nhiều, điều kiện phục vụ sinh hoạt, công tác không ngừng được cải thiện. Nhiều cán bộ, chiến sỹ trên đảo chia sẻ: Nhìn thấy thêm một hàng cây bén rễ hay một công trình hoàn thành, họ cảm thấy tự hào vì đã góp một phần công sức vào tương lai của Đặc khu Trường Sa.

Mỗi đảo ở Đặc khu Trường Sa mang một dáng vẻ khác nhau, nhưng đều cho thấy những nỗ lực bền bỉ để cuộc sống nơi đầu sóng ngày càng ổn định. Những thay đổi ấy không diễn ra riêng lẻ trên từng đảo, mà đang góp phần hình thành diện mạo mới cho cả Đặc khu Trường Sa với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà từng bước tạo dựng nền tảng để Trường Sa trở thành điểm tựa kinh tế, dân sinh và dịch vụ trên biển./.

Trường Sa: Nơi sóng nước hóa thế trận, giữ Tổ quốc từ sớm, từ xa Loạt bài viết “Trường Sa: Nơi sóng nước hóa thế trận, giữ Tổ quốc từ sớm, từ xa” là những nhịp đập của quê hương, của tình yêu đất nước và niềm tự hào về biển đảo thiêng liêng.