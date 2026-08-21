Đà Nẵng kể câu chuyện hội nhập qua góc nhìn quốc tế

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 28/8, cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế-Global Eyes on Da Nang” sẽ được phát động tại Công viên APEC, nhằm giới thiệu hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế qua những góc nhìn đa dạng của người chụp.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên, du khách quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, học sinh, sinh viên và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi ảnh mở rộng

Theo Ban tổ chức, tác phẩm dự thi tập trung vào 4 nhóm nội dung: Đà Nẵng - điểm đến của di sản và thiên nhiên; nhịp sống thành phố; giao thoa văn hóa và dấu ấn hội nhập quốc tế; Đà Nẵng - thành phố đáng sống qua những góc nhìn mới.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 15 ảnh đơn, chụp bằng máy ảnh, điện thoại, máy tính bảng hoặc flycam. Ảnh màu và đen trắng đều được chấp nhận, song tác phẩm phải bảo đảm tính chân thực, không được tạo toàn bộ hoặc một phần bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI). Mỗi ảnh phải kèm phần mô tả bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 500 từ.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 28/8 đến 20/10/2026. Ban tổ chức dự kiến chấm giải từ ngày 25/10 đến 10/11; lễ trao giải và triển lãm ảnh dự kiến diễn ra ngày 25/11 tại Công viên APEC và Công viên Văn hóa Hội An.

Cuộc thi có hệ thống giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể. Trong đó, giải Nhất cá nhân trị giá 7 triệu đồng; giải Nhất tập thể dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế có nhiều tác phẩm chất lượng trị giá 10 triệu đồng.

Những tác phẩm nổi bật sẽ được lựa chọn triển lãm và biên soạn thành sách ảnh “Đà Nẵng-Kết nối và kể chuyện cùng thế giới” (Da Nang-Telling the World). Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày và đưa vào sách ảnh sẽ được chi trả nhuận ảnh theo quy định.

Thông qua cuộc thi, Đà Nẵng kỳ vọng có thêm nguồn tư liệu hình ảnh phong phú về cảnh quan, văn hóa, con người và nhịp sống đô thị, phục vụ công tác thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế. Đây cũng là dịp để người dân, du khách và cộng đồng quốc tế trực tiếp kể những câu chuyện về Đà Nẵng bằng hình ảnh, từ những góc nhìn gần gũi và khác biệt.

Sức hút quốc tế tạo thêm những câu chuyện về Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế, với lượng khách đến từ nhiều thị trường và mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng.

Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay các cây cầu trên sông Hàn, du khách còn trải nghiệm đời sống đô thị, ẩm thực, văn hóa bản địa và nhịp sống của người dân thành phố. Những trải nghiệm khác nhau tạo nên nhiều cách nhìn về Đà Nẵng, từ những biểu tượng quen thuộc đến những khoảnh khắc đời thường.

Đặc biệt, hình ảnh Đà Nẵng qua ống kính của người nước ngoài có thể mang đến những cách tiếp cận khác với cách thành phố được giới thiệu từ bên trong. Một con phố, hàng quán, bãi biển, khu chợ hay khoảnh khắc giao tiếp giữa người dân và du khách đều có thể trở thành câu chuyện về một Đà Nẵng năng động, thân thiện và cởi mở.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, mới đây, Agoda công bố bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á trong mùa hè 2026, trong đó Đà Nẵng tiếp tục là một trong hai điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, năm thứ hai liên tiếp.

Trong tháng 7/2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ hơn 852,6 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 5% so với tháng trước và tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế được các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 6 triệu lượt, tiếp tục khẳng định sức hút của Đà Nẵng đối với các thị trường du lịch khu vực và quốc tế.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Sự tăng trưởng ổn định từ các thị trường truyền thống, cùng những tín hiệu tích cực từ các thị trường đường dài và thị trường tiềm năng, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Không chỉ là điểm đến của những sự kiện quy mô lớn, Đà Nẵng đang từng bước tạo dấu ấn bằng những trải nghiệm giàu bản sắc, nơi mỗi hành trình đưa du khách chạm vào thiên nhiên, văn hóa, con người và những giá trị chân thực làm nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đẩy mạnh hội nhập, hướng tới trở thành điểm đến quốc tế, việc để du khách, người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố và cộng đồng quốc tế trực tiếp kể câu chuyện về Đà Nẵng bằng hình ảnh mang ý nghĩa đặc biệt.

Cuộc thi “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế-Global Eyes on Da Nang” vì thế không chỉ là sân chơi nhiếp ảnh mà còn góp phần mở rộng cách thành phố được nhìn nhận, ghi lại và giới thiệu ra thế giới./.

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