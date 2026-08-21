“Thanh âm” Việt Nam đưa văn hóa, lịch sử đến gần bạn bè quốc tế

Mỗi kỳ tham dự Liên hoan phim ASEAN tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đều gây được ấn tượng mạnh, để lại những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng khán giả, qua đó tạo thêm cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Liên hoan phim ASEAN-2026 do Hiệp hội Hong Kong-ASEAN phối hợp với Tổng Lãnh sự các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hong Kong tổ chức. Sự kiện khai mạc tối 20/8 và dự kiến kéo dài tới 27/9 sau khi lần lượt công chiếu 30 tác phẩm điện ảnh tham dự.

Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 30 bộ phim đặc sắc được lựa chọn từ các nước thành viên ASEAN, vùng lãnh thổ Hong Kong, Trung Quốc đại lục và một số quốc gia khác trên thế giới với mục đích giới thiệu đến khán giả những câu chuyện độc đáo, khắc họa sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, giữa ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc để giúp thế hệ trẻ gián tiếp trải nghiệm, mở rộng tầm nhìn, hiểu biết sâu hơn về những giá trị nhân văn, nét văn hóa đặc sắc được gửi gắm trong từng tác phẩm điện ảnh.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc điều hành Hiệp hội Hong Kong-ASEAN Charles China cho biết, Ban Tổ chức rất vui mừng khi lần đầu tiên được chào đón những bộ phim đến từ tất cả 11 nước ASEAN, trong đó Timor Leste là thành viên mới nhất.

Bên cạnh đó còn có những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Nga, Australia, Bangladesh, Belarus, Kazakhstan, Nepal và Pakistan, mang đến cho người xem một góc nhìn đa dạng và phong phú hơn về nền “nghệ thuật thứ bảy,” cũng như sự giao thoa văn hóa của khu vực và trên thế giới.



Ông Charles China nhấn mạnh, một trong những điểm nổi bật tại liên hoan phim năm nay là tuyển tập phim ngắn về di sản văn hóa phi vật thể của Timor Leste, lần đầu tiên được công chiếu rộng rãi trước công chúng.

Ngoài ra cũng phải kể đến một số tác phẩm đặc sắc khác như “Thư gửi bà” của Trung Quốc, “Tình yêu thầm lặng của bố” của Malaysia, “Rẽ trái, rẽ phải” của Campuchia, “Cuộc đời phiêu lưu của một cô gái Viêng Chăn” của Lào và “Thanh âm vượt đại dương” của Việt Nam, cùng những bộ phim nổi tiếng khác như “Beautiful Lies” ("Lời nói dối ngọt ngào") của Australia, “Upstream” ("Ngược dòng") của Nga…



Về phía Việt Nam, tại mỗi kỳ liên hoan phim, Ban Tổ chức đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cùng sự tham gia tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Đặc biệt, năm nay, Việt Nam đã mang đến một tác phẩm ấn tượng, giúp người xem hiểu rõ hơn về văn hóa, nghệ thuật và lịch sử hào hùng của Việt Nam.



Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh ký lưu bút tại lễ khai mạc Liên hoan phim. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh cho biết, đây là lần thứ tư Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN tại Hong Kong.

Cũng giống như những lần trước, Việt Nam luôn chú trọng lựa chọn những tác phẩm điện ảnh có nội dung sâu lắng và mang tính nghệ thuật cao để giới thiệu đến bạn bè quốc tế giá trị văn hóa, lịch sử, hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam.

Bà Lê Đức Hạnh tin tưởng rằng, bộ phim “Thanh âm vượt đại dương” của Việt Nam tại Liên hoan phim lần này sẽ tiếp tục gây được ấn tượng mạnh mẽ, để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau trong lòng khán giả, góp phần tạo thêm cầu nối, thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, thân thiện, gắn bó và hợp tác giữa người dân Việt Nam bạn bè khu vực và quốc tế.



Một số tác phẩm điện ảnh của Việt Nam được chọn tham dự các kỳ liên hoan phim lần trước như “Cuộc đời của Yến” (Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), “Đào, phở và piano” (Đạo diễn Phi Tiến Sơn) “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Đạo diễn Victor Vũ) và “Mắt biếc” (Đạo diễn Victor Vũ) đều đã lọt “mắt xanh”, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả Hong Kong nói riêng, khu vực và thế giới nói chung.



Phim điện ảnh lịch sử “Thanh âm vượt đại dương” của các đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà lấy bối cảnh cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp, qua đó tái hiện cuộc sống chiến đấu gian khổ, kiên cường, bất khuất cùng khát vọng tự do của những chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo.

Đáng chú ý, phim được xây dựng với các cảnh quay ngoại cảnh trực tiếp tại Côn Đảo để mang lại góc nhìn và không gian lịch sử chân thực về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc hào hùng của Việt Nam./.

Thanh âm vượt đại dương: Phim đặc biệt dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Thanh âm vượt đại dương là phim Nhà nước đầu tiên được chiếu bán vé rộng rãi trên toàn quốc, được kỳ vọng sẽ tạo hiện tượng tương tự như "Đào, Phở và Piano" trước đây.

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